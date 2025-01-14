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26 yıllık cinayetin katil zanlıları hakim karşısında!

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#Almanya#Katil Zanlıları#AVRUPADAN HABERLER
26 yıllık cinayetin katil zanlıları hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:14

Almanya’nın Würzburg kentinde yaklaşık 26 yıl önce öldürülen Edip Saraç’ın katil zanlıları Türk baba ve oğlu hakim karşına çıktı.

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5 Ocak 1999 akşamı Alman-Türk Kültür Derneği adlı kıraathanede gerçekleştirilen cinayetin katil zanlıları olarak geçen yıl tutuklanan 67 yaşındaki Tahir K. ve 50 yaşındaki oğlu Lokman’ın duruşması eyalet mahkemesinde başladı. İki sanık da duruşmanın başında suçlamalar hakkında konuşmadı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraat etmesini umduğunu açıkladı. Savunma, suçun üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra, cinayet dışındaki tüm suçların zaman aşımına uğradığına dikkat çekti. O zamanlar 24 yaşında olan Lokman K., cinayet sonrası ana zanlı olarak sorgulanmış ancak tanık olarak dinlenen bir kadının verdiği ifadeyle serbest bırakılmıştı. Lokman K.’nın cinayet öncesinde telefonda “Seni bitireceğim” diye kıraathaneyi işleten Edip Saraç’ı tehdit ettiği iddia ediliyor. Ancak Lokman K., delil yetersizliğinden o zamanlar serbest bırakılmıştı.

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26 yıllık cinayetin katil zanlıları hakim karşısında

BORÇ YÜZÜNDEN Mİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Cinayetin nedeninin, kurban Edip Saraç’ın, bugün yargılanan Tahir K.’dan borç alan arkadaşına kefil olduğu ve arkadaşının borcunu ödememesi sonucunda cinayete kurban gitti tahmin ediliyor. Edip Saraç’ın oğlunun o dönemde yayımlanan yerel gazeteye “Babam 50 bin Mark’lık bir borca kefil oldu” dediği aktarıldı. 1999’da öldürülen Edip Saraç’ın katillerinin bulunamamasından sonra dosya çözülemeyen dosya olarak arşive kaldırıldı. Ancak 2011 yılında Neonazi yer altı örgütü NSU’nun işlediği 10 cinayetin ortaya çıkmasından sonra, Würzburg polisi Edip Saraç’ın da NSU kurbanı olup olmadığını araştırmaya başladı.

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#Almanya#Katil Zanlıları#AVRUPADAN HABERLER

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