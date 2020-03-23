26 yaşındaki oyuncu, artık ambulans şoförü

26 yaşındaki oyuncu, koronavirüsten en çok etkilenen yerlerden biri olan Parma'da ambulans şoförlüğüne başladı ve insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.

Koronavirüs salgını patlak vermeseydi geçen Cumartesi İtalya, İngiltere ile Roma'da ragbi maçında karşılaşacak ve Mbanda da sahaya çıkacaktı.

İtalya'da son olarak 800 insan daha bir günde hayatını kaybetti ve ölü sayısı 4825'e yükseldi.