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256 Filistinli futbolcu öldü

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#Cibril Er-Racub#AVRUPADAN HABER#256 Filistinli Futbolcu Öldü
256 Filistinli futbolcu öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:24

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 256 Filistinli futbolcu, yönetici ve teknisyeni öldürdüğünü söyledi. Racub, İsrail'i Filistin halkı ve Filistinli sporculara karşı 'soykırım' yapmakla suçladı.

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Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Filistinli medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda acı tabloyu açıkladı.

İsrail'i Filistin halkı ve Filistinli sporculara karşı "soykırım" yapmakla suçlayan Racub, " İsrail, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 11'i Batı Şeria'da olmak üzere 256 Filistinli sporcu, yönetici ve teknisyeni öldürdü" ifadelerini kullandı. Sayısını bilemedikleri onlarca sporcunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda enkaz altında kaldığını ifade eden Racub, yüzlerce sporcunun da tutuklandığını belirtti.

256 Filistinli futbolcu öldü
SPOR KURUMLARI YERLE BİR OLDU
Racub, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "Gazze'deki tüm spor kurumlarını yok ettiğini, yıkıldıktan sonra da onları Guantanamo ve Ebu Gureyb hapishanelerine benzer gözaltı ve tutuklama yerlerine dönüştürdüğünü" vurguladı. İsrail'in saldırıları sonucu ayrıca 45'i futbol branşında olmak üzere 55'ten fazla tesisin yıkıldığını kaydeden Racub, işgal altındaki Batı Şeria'da da 11 sporcunun İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

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