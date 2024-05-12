256 Filistinli futbolcu öldü

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Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Filistinli medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda acı tabloyu açıkladı.
İsrail'i Filistin halkı ve Filistinli sporculara karşı "soykırım" yapmakla suçlayan Racub, " İsrail, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 11'i Batı Şeria'da olmak üzere 256 Filistinli sporcu, yönetici ve teknisyeni öldürdü" ifadelerini kullandı. Sayısını bilemedikleri onlarca sporcunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda enkaz altında kaldığını ifade eden Racub, yüzlerce sporcunun da tutuklandığını belirtti.