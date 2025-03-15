‘2500 yıllık akıp giden dereyiz’

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Cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar namaz öncesi kısa selamlama konuşması yaparak cemaatin Ramazan ayını ve yaklaşan bayramını tebrik etti. Türkiye’nin büyük bir devlet olduğu vurgusunu yapan Akar kısaca konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye tarihiyle coğrafyasıyla değerleriyle birikimleriyle nüfusuyla çok büyük bir ülke. 2500 yıldır akıp giden bir dereyiz, ırmağız, 2500 yıllık bir geçmişimiz var. Bu sürecin ortasında İslam’la şereflenmişiz en sonunda da cumhuriyet halkamız. Onun için diyoruz ki bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Bunu yükseltmek için çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte milletimizi devletimizi layık olduğu yere çıkaracağız. Derdimiz bu, davamız bu inşallah bunda Allah bizlere yardım etsin. Ramazanınız mübarek olsun iftarınız mübarek olsun. Yaklaşan bayramınızı en içten duygularla tebrik ediyorum. Allah gücünüzü artırsın, sağlık sıhhat versin. Burada 1961’den beri çektiğiniz sıkıntılar var. Emek var dökülen ter var. Allaha emanet olun” dedi. Hulusi Akar cemaatle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Hulisi Akar Köln ziyaretleri çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Vakfını ziyaret ederek Prof. Dr. Nurettin Gemici’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde Akar’a Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ile UID Genel Başkanı Kenan Aslan eşlik etti.