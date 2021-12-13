250 kiloluk bombayla böyle poz verdiler

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Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Weding ilçesinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba, uzun bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildi.
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Gesundbrunnen mahallesinde bulunan bombanın imha edilmesi için 500 metre çapındaki alan boşaltıldı. Yaklaşık 15 bine yakın insan pazar sabahı 06.00’dan itibaren güvenli bölgeye tahliye edilmeye başlandı. Güvenlik birimleri çevre sakinlerine anonsla duyuru yaparken, evler tek tek kontrol edildi. Tahliye çalışmalarına yaklaşık 400 polis katıldı.
Ancak tüm uyarılara rağmen çok sayıda insan evlerinde olduğu için tahliye işlemi gün boyunca sürdü. Evlerini boşaltanlar güvenli bölgedeki spor salonları, okullar ve belediyeye ait binalarda misafir edildi. Koronavirüs nedeniyle karantinada olanlar ise ayrı mekanlarda tutuldu. Saat 11.00’den itibaren Gesundbrunnen durağındaki tüm metro, banliyö ve otobüs seferleri geçici olarak iptal edildi. Bombanın bulunduğu 500 metrelik alandaki yollar trafiğe kapatıldı.
Amerikan yapımı olduğu belirtilen bomba, Yahudi Hastanesi’nin bahçesindeki inşaat çalışmaları sırasında 19 Kasım’da bulunmuştu. Ancak hastaların tahliye işlemleri uzun süreceği için bombanın çevresi güvenliğe alındıktan sonra yaklaşık 3 hafta beklendi. Berlin Polisi ve bomba uzmanları, başarılı operasyonun ardından bombayla birlikte poz verdi. Bir polis ise üzerinde yaklaşan Noel bayramını tebrik ettiği bir kağıtla poz verdi.
YÜZDE 20’Sİ PATLAMADI İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar başta Berlin olmak üzere Almanya genelinde ciddi tehdit oluşturuyor. Savaşın son günlerinde Amerikan ve İngiliz savaş uçakları başkent Berlin, Dresden, Hamburg ve Köln gibi büyük şehirlerin üzerine bomba yağdırdı. Sadece Berlin semalarından şehrin üzerine uçaklarla 45 bin 517 ton ağırlığında bomba bırakıldı. Bunların yaklaşık yüzde 20’sinin halen imha edilmediği belirtiliyor.
Almanya’nın ikiye bölünmesinden 1990 yılına kadar Doğu Berlin’de patlamamış bombalarla ilgili istatistik tutulmadığı için patlamamış bomba sayısı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Berlin Polisi bünyesindeki bomba imha biriminin tahminlerine göre Berlin’de yaklaşık 4 bin 500 patlamamış bomba bulunuyor. Özellikle inşaat ve yol çalışmaları sırasında ortaya çıkan bombalar, geniş güvenlik önlemleri alınarak etkisiz hale getiriliyor.