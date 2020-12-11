250 bin ayakkabısından 100 bin euro iç çamaşırından çıktı

DÜSELDORF Gümrük yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yakalanan şüphelinin 50 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu ve aramalar sırasında ayakkabılarının içinden 250 bin euro iç çamaşırının içinden ise 100 bin euro çıktığı öğrenildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan ve 26 Kasım’da yakalanan şüpheli hakkında gümrük yasalarına muhalefet ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı. Havaalanında yapılan sorguda paraların kendisine ait olmadığını söyleyen şüpheli “Paraları özellikle sakladım. Çünkü paraları bana bir tanıdığım verdi ve Türkiye’ye götürmemi istedi. Parayı bana veren tanıdığımın ismini ve iletişim bilgilerini hatırlamıyorum” dedi.

ÜST SINIR 10 BİN EURO

Gümrük yetkilileri paraya el koydu. Paranın şimdi kaynağı araştırılıyor. Yetkililer paranın aklanması amacıyla Türkiye’ye götürülmek istendiğinden şüpheleniyor. Düsseldorf Havaalanın’da şimdiye kadar ele geçirilen en yüksek para miktarı 100 bin euroydu. Avrupa Birliği Gümrük Yasaları’na göre yolcular 10 bin euroya kadar nakit parayı beyan etmeden yanlarında bulundurabiliyor. 10 bin eurodan fazla paranın beyan edilmesi zorunlu. Beyan edilmeyen paralara el konuluyor. Paranın kaynağının ispatlanması isteniyor.