25 yıl sonra aydınlanan cinayet

1995 yılının ağustos ayında Osnabrück kentinde 24 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili cinayet adınlatılamadan dosya kapanmıştı. Cinayet masası ekipleri 2018 yılının başında cinayet dosyasını yeniden açmış ve ölen kadının elbiseleri üzerinde yapılan incelemede 66 yaşındaki şüphelinin DNA’sını tespit etmişlerdi. Sorgusunda cinayeti kabul etmeyen şüpheli tutuklanmış ve daha sonra da hakkında dava açılmıştı. Duruşmalarda kadını öldürme suçlamalarını reddeden sanık, kadının sadece kucağına oturduğunu iddia etmişti. Sanık avukatı müvekkilinin beratını isterken, mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Verilen kararın temyiz yolu ise açık.