25 yıl gurbette hasretini çekti... Şimdi üretip Almanya’ya gönderiyor

25 yıl önce çalışmak için Almanya’ya gelen Kerim Çapar, başkent Berlin’de çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Osmaniye’nin Sumbas ilçesine döndü. Almanya’da kaldığı süre zarfında köyünde yapılan yufka ekmeğe özlem duyan Kerim Çapar, memleketine izne gittiği dönemlerde yufka ekmek yaptırıp Almanya’ya getiriyordu. 25 yıl özlemini çektiği yufka ekmeğin ticaretini yapmaya karar veren Çapar, köyünde bir baraka kurarak köy kadınlarıyla birlikte doğal ortamda yufka ekmek üretmeye başladı. Önceleri Ankara, İstanbul, Kayseri gibi büyükşehirlere ekmek gönderen Kerim Çapar, Almanya’dan da talep gelince paketlediği yufka ekmekleAlmanya’ya ticaret yapmaya başladı.

Yufka ekmeğin tanesini 2 TL’den satan ve 10’lu 20’li paketler halinde Almanya’ya gönderen Çapar, “Ben 25 yıl özlemini çektim. Almanya’daki Türkler yufka ekmek özlemi çekmesin diye şimdi oraya da gönderiyorum. Aslında bu fikir 4-5 yıl önce Almanya’da aklıma geldi. Bende köyüme gelerek böyle bir şey yaptım. Ağabeyimin hanımı, kendi eşim ve akrabalarımız bu konuda bana destek oldu. Yufka ekmeğimiz tamamen doğal ortamda yapılıyor. Herhangi bir fabrikasyon değil” şeklinde konuştu.