25. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali temmuzda yapılacak

1992 yılından beri Nürnberg’de düzenlenen ve Almanya’nın iki ülkenin kültürünü ve sanatını buluşturan en önemli etkinliği olarak nitelendirilen Türkiye Almanya Film Festivali’nın bu yıl temmuz ayında düzenleneceği kesinlik kazandı. 18–25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışma dallarında her iki ülkeden kısa metraj ve uzun metraj filmleri tanıtılacak, davetli sanatçı konuklarla söyleşiler düzenlenecek. Temmuz ayına kadar pandeminin bitmeyeceğini, ancak kontrol altına alınmış olacağından yola çıkarak, alışılmışın dışında daha kısa süreli, ama atmosferi daha yoğun bir festival programı sanat severleri bekliyor. HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYULACAK

“En başta sağlık, daha sonra kültür ve sanat diyen” festival yönetmeni Ayten Akyıldız Alman sağlık makamlarının geçen yaz istedikleri bütün hijyen kurallarına harfiyen uyulabilecek ve gerekli mesafelerin korunabileceği mekânlar seçildiğini bildirdi. Film gösterileri ve sinema söyleşilerinin açık havada gerçekleştirileceğini, salonlarda yüzde 25 gibi bir kapasitesinin kullanılacağını vurgulayan Akyıldız, bunun için Nürnberg Belediyesi’nin Langwasser semtindeki yeniden açılacak olan Gemeinschaftshaus adlı geniş imkânları olan kültür merkezini festivalin hizmetine sunduğunu söyledi. GENÇ SİNAMACILARIN BULUŞMA YERİ: NÜRNBERG

Sanat filmlerinin gösterildiği Nürnberg Belediyesi FilmhausKino sinema salonlarında da film gösterimleri yapılacak. Nürnberg okullarının yoğun istekleri üzerine, temmuz ayında da festivalin geleneksel okul gösterilerine yer verilecek, seçilen filmlerin bir kısmı okul öğrencilerine de tanıtılacak. “Festivalin ana hedefi ve artık vazgeçilmez önemli bir özelliği olan buluşmalar, yani her iki ülkenin kültürlerinin, sanatlarının ve sanatçılarının buluşmaları bu yaz festivalinde de temel hedef olacak ve programlar ona göre hazırlanacak” diyen festival yönetmeni Ayten Akyıldız genel program yapısının değişmeyeceğini ve yine Türk-Alman sanatçılarının buluşacağı bir festival olacağını aktardı. ÜNLÜ SANATCILARIN UĞRAK YERİ

Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Kadir İnanır, Tarık Akan, Halil Ergün, Şener Şen, Cem Yılmaz, Uğur Yücel, Ara Güler, Ediz Hun, Zülfü Livaneli, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi efsanevi sanatçıların defalarca ziyaret ettiği festival Mario Adorf, Hannelore Elsner, Hanna Schygulla ya da Volker Schlöndorf gibi uluslararası Alman sanatçılarının önemli uğrak yeri oldu. Bu yıl bu sanatçıların hangilerinin katılabileceği henüz belli olmasa da temmuz ayında sinema severleri heyecan dolu festival günleri beklediği kesin. YARIŞMALAR VE ÖZEL BÖLÜMLER:

Yarışma filmleri ve özel gösteriler mayıs ayında, katılacak sanatçı konuklar haziran ayında açıklanacak. Temmuz ayında gerçekleşecek olan festivale bizzat katılacağını bildiren sanatçılar arasında İstanbul’dan uluslararası tanınmış yönetmen ve senarist Tevfik Başer uzun metraj sinema filmleri jüri başkanlığını yapacak. Kısa filmler jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Nuran David Çalış da festivale bizzat katılacak sanatçılar arasında olacak.