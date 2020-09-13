ALMAN Boks Milli takımının sporcuları ve antrenör heyetinin tamamında koronavirüs çıktı. Avusturya'da kampta bulunan 18 sporcu ile yedi kişilik teknik heyettin yaptırdığı testlerin tümü pozitif çıktığı belirlendi.

Avusturya'da olimpiyatlar için belirlenen ve hazırlıklarını da kampta yapan Alman milli takımı, şimdi koron nedeniyle en az 14 gün karantinada kalacak. Sporcular ve teknik heyet semptomlar belirlenince teste tabi tutuldular. Kampta bulunan antrenörler, malzemeci ve sporcuların ile sağlık ekibi komple test yaptırdı. İstisnasız tümünde koronavirüs olduğu belirlendi. Takımın tümü şimdi Avusturya'nın Laengenfeld'e kalmak zorunda. Karantina süresi de Tirol bölge sağlık birimlerinin vereceği izne kadar karantinada kalacak. Boks milli takım sözcüsünün verdiği bilgiye göre boks takımın hafta sonu Almanya'ya dönmesi planlanmıştı.

Sözcü, hem sporcuların hem de teknik heyetinin durumunun iyi olduğu, ciddi bir sıkıntının olmadığının bilgisini de paylaştı. Sözcü sadece birkaç kişiden boğaz ağrısı olduğunu da kaydetti. Sporcuların ve teknik heyetin hastalığı hafif seyrederken, virüs nedeniyle sporcuların antrenman programı ise durduruldu. Takımın ekim ayında düzenlenecek Köln Kupası'na katılması da tehlikeye düştü.