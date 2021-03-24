248 kişi Kovid-19’dan öldü

Son 24 saatte 248 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 212 oldu. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 445 bin 300’e ulaştı. Almanya’da salgının üçüncü dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 10 Mart’ta 9 bin 146 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı 17 Mart’ta 13 bin 435’e yükselmişti.