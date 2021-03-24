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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 24.03.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

248 kişi Kovid-19’dan öldü

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248 kişi Kovid-19’dan öldü

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 15 bin 813 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 690 bin 523’e yükseldi.

Son 24 saatte 248 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 212 oldu. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 445 bin 300’e ulaştı. Almanya’da salgının üçüncü dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 10 Mart’ta 9 bin 146 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı 17 Mart’ta 13 bin 435’e yükselmişti.

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