240 yıl önce yazılmış ama bugün de aynı!

HAMBURG’DA devam eden Almanya – Türkiye 4. Tiyatro Köprüsü Festivali çerçevesinde, 1741-1803 yaşayan Fransız yazar Chorderlos de Lactos eserine dayalı ‘Gefaehrliche Liebschaften’ (Tehlikeli İlişkiler) adlı Almanca oyun sahnelendi. Festivali düzenleyen Mut Tiyatrosu salonunda sunulan, Johannes Schaefer’in yönettiğini oyunda rolleri Maria Hoyos, David Gerbaulet, Nelda Prelle, Marcel Casper, Priscilia Geille, Corinna Beitelmann ve Mike Błażewicz paylaştılar. TEMEL DEĞERLERİ HİÇE SAYAN ZİHNİYET

Fransız devriminden önceki Fransız toplumunun üst tabakasındaki değer kaybı ve yozlaşmayı işleyen oyun büyük beğeni topladı. Çalışmasındaki titizliğiyle tanınan yönetmen Johannes Schaefer, güç sahibi olma uğruna entrikalar çeviren, aşk, güven ve dürüstlük gibi toplumsal temel değerleri hiçe sayan zihniyeti sorgulayan oyuna, güncel bağlantılar ekleyerek, yaklaşık 240 yıl önce yazılan oyunun hâlâ güncelliğini koruduğunu gözler önüne serdi. UZUN UZUN ALKIŞLANDI

İki perdelik oyunda, başta Mike Błażewicz ve Maria Hoyos olmak üzere tüm oyuncuların yüksek performansının yanı sıra, oyunun yazıldığı döneme ait uygun dekor ve kıyafetleri, çok iyi koreografi edilmiş dans ve düello sahneleri izleyicileri adeta oyunun içine çekti. İki perdelik oyun sonrası başarılı ekip ve yönetmen uzun uzun alkışlandı. Festival 4 Eylül’e kadar sürecek. Festival programına www.muttheater.de sitesinden ulaşılabilir.



