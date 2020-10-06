24 yıl sonra aydınlanan cinayet

TAKVİMLER 8 Aralık 1996 tarihini gösterdiğinde polis, Kleve yakınlarında bir ceset buldu. Çıplak ve yüzü dağılmış halde bulunan cesedin, uzun yıllar tüm çabalara rağmen kime ait olduğu tespit edilemedi. Yıllar sonra dosyayı bir daha açan polis, dijital fotoğraf tekniğiyle cesedin kime ait olabileceğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma başarılı sonuç verdi. Fotoğraf tekniği sayesinde ölen kişinin o tarihte 43 yaşında olan Wilfried Kalitz olabileceği tahmin edildi.

KAYIP İLANI VERMEMİŞLER

Kardeşleri, ayrıldığı eşi ve çocuklarının da sorgulanmasıyla Kalitz’in o tarihten beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Ailesinin piyasaya borcu olduğu için Kalitz’in izini kaybettirdiğini düşünerek polise kayıp ilan vermediği de öğrenildi. Kimliği tespit edilince bu kez polis katil zanlının peşine düştü. Eldeki bilgi ve bulguları inceleyen polis, zanlı olarak bir şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan şüpheli cezaevine kondu. KRV polisi çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla cinayetin neden işlendiğini ve katil zanlısıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.