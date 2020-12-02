24 saatte 487 kişi... Bu rakamlar herkesi korkutuyor...

Aktif vaka sayısı 288 bin 120 olarak açıklanırken, 7 günlük bulaşma değerinin ise 0.89 olduğu belirtildi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 779 bin 500 olarak açıklandı. Almanya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerde ise büyük bir artış gözlendi. Son 24 saat içinde 487 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, bunun, şimdiye kadarki en yüksek ölü sayısı olduğu açıklandı. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 426 ile 27 Kasım’da kaydedilmişti. Salgının başlangıcından bu yana toplam 17 bin 123 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da ölü sayısının nüfusa oranla ABD’yle aynı seviyede olduğuna dikkat çekildi.