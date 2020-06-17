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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

24 saate 6.5 milyonu aştı

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24 saate 6.5 milyonu aştı
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Almanya’da başlayan ‘Korona Uyarı Aplikasyonu’ büyük ilgi gördü. 24 saat içinde 6.5 milyondan fazla kişi aplikasyonu cep telefonuna indirdi.

‘KORONAYA karşı birlikte mücadele’ çağrısıyla Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın hayata geçirdiği uygulama zorunlu değil. İsteyen uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefonuna indirebiliyor. ‘App Store’ ve ‘Google Play Store’ üzerinden erişilebilen uygulamaya sosyal medya hesapları üzerinden destek geldi. Çok sayıda siyasetçi kendilerinin de uygulamayı indirdiğini duyururken, vatandaşları da bu konuda teşvik etti. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender de aplikasyonu kullandıklarını açıkladı. Uygulamanın büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Sağlık Bakanı Spahn, “Bu kadar kısa sürede büyük ilgi görmesi uygulamanın gereksinimini ortaya koşmuştur” dedi.
Aplikasyonun hedefi, salgının yayılmasını önlemek ve bulaşma zincirini kırmak. Uygulama, birbiriyle belirli bir süre ve yakın temas eden kişileri kayda alıyor. Bu kişilerden birisine daha sonra koronavirüs tanısı konulması durumunda hemen onun son günlerde temas ettiği kişilere haber veriyor. Aynı zamanda virüsün bulaşma riskinin derecesini de belirliyor.

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