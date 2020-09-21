238 öğrenci pozitif çıktı! Binlerce öğrenci, 580 öğretmen karantinada

KRV Eyalet Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 100’den fazla okul ise kısmen eğitime kapandı. Yapılan testlerde karantina altına alınan öğrencilerden 238’inin test sonucu pozitif çıktı. Aynı şekilde test sonucu pozitif olan öğretmen sayısı ise 46. Binlerce öğrencinin ve çok sayıda öğretmenin ise henüz test sonucu alınamadı. Virüs taşıyan öğrenci ve öğretmen sayısının artmasından endişe duyuluyor. Eyalet genelinde korona nedeniyle dört okulda eğitime ara verildi. 106 okulda da eğitim kısmen yapılıyor. Eyalette ilk ve orta dereceli 1.9 milyon öğrenci eğitim görüyor.