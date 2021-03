23 yıllık emeğimiz boşa gitmesin

BERLİN’de bugüne kadar farklı yaş gruplarından 30 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerini, geçmiş dönemde aidatlar, verilen özel müzik kursları, düzenlenen konser gelirleriyle ekonomik açıdan idare ettiklerini belirten Halime Karademirli, şöyle konuştu: “Ancak şu anda salgın nedeniyle kimse yerinden kıpırdayamıyor. 180 öğrenci kapasitesinden 40 öğrenciye düştük, artık bu şekilde dayanmamız çok zor. Berlin Eğitim Senatörlüğü’ne kayıtlı tek Türk okuluyuz. Bu süreci ekonomik açıdan daha iyi atlatabilmek için pek çok yere yazı yazdık. Ancak destek alamadık. Konservatuar olarak profesyonel kadrolarımızla Türk kültürünü sanatsal açıdan her yönüyle tanıtmaya, öğrenciler yetiştirmeye kendimizi adamış bir kurumuz. Salgın öncesinde Almanya’nın dört bir yanından gelen farklı kültürden sanatsevere kapılarımızı hep açtık. 23 yıllı aşan bir emek sürecinde, Almanya çapında etkinlikler düzenledik, uluslararası kültür konserleri yaptık. Ülkemizin sanat dokusunu müziğimizle, dans, şan, tiyatro ve oyuncu yetiştirme eğitimleriyle bu çatı altında yaşatmak üzere büyük çaba sarf ettik. Amacımız kültürel mirasımızı yurt dışında da en iyi şekilde yaşatmak ve genç nesillere aktarmak olmuştur.” ‘ASLA PİŞMAN DEĞİLİM’

“Almanya’da Türk kültürünün ve sanat hayatının önemli bir ismi, sayısız konser ve müzik projesine imza atan ancak erken yaşta kaybettiğimiz udi ve orkestra şefi rahmetli eşim Nuri Karademirli ile birlikte Berlin’e bir miras bırakırcasına BTMK’yı hayata geçirdik. Biz bu okulu, tüm çalışmalarımızı, kazanacağımız tüm paraları bir kenara bırakarak sanat aşkıyla kurduk. Gençlerimizin sanat alanında ilerlemeleri, sokaklarda yanlış yolla sapmasınlar, kavga etmek yerine nota öğrensinler, bir müzik aleti çalsınlar, bu güzel sesler heba olmasın, anne babalar ‘Evlatlarımız nerede?’ diye sormasın düşünceleriyle kurduk. 23 yılda da bunu başardık. Dolayısıyla burası bizim evimiz, her yaş grubundan çocuklarımızla yuvamız, her telden notalarla vatanımız oldu. Asla pişman değilim, ancak şu zorlu süreci atlatmamız gerekiyor. Ve ben yine okulumuzun kapısında ellerinde enstrümanlarıyla koşarak gelen çocuklarımı bekliyor olacağım.” ‘CİDDİ KİRALAR ÖDÜYORUZ’

“Yıllardır okul bünyesinde kullanılan kostüm, müzik arşivi, saz aletleri gibi malzemeleri artık saklayacak yer bulamıyoruz. Arşiv odalarımız dolduğu için bugün bu eşyaları ofis dolaplarında tutuyoruz. Bugün burayı kapatsak bunca yılın sanat arşivi ve emek ne olacak. Ayrıca her gün telefonla arayan, okulumuzun açılmasını bekleyen çocukların umutlarını söndürmemek adına bu zorlu süreci atlatıncaya kadar var gücümüzle dayanmaya çalışıyoruz. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki, salgın hastalıktan dolayı ne zaman açılacağımız belirsizken, bir yandan da buraya her ay ciddi kiralar ödüyoruz. Bu süreçte devletimizin desteğini bekliyoruz. En azından şu zorlu süreci atlatana değin, sonrasında yine kendi imkanlarımızla yolumuza devam edebiliriz. İlk dalgada sadece 14 bin euroluk destek aldık. Bu bizim 3 aylık giderlerimi bile karşılamıyor. Eğer okulumuz kapanırsa, 23 yıllık emeğimiz boşa gidecek. Türk yetkili makamlarından da destek bekliyoruz.”

Korona salgını öncesinde 23 Nisan konserinde genç yetenekler objektiflere böyle yansımıştı.

‘ONLINE YAPMAK ÇOK ZOR’

“Online eğitime geçmeyi de düşünüyoruz ancak sanatta bunu başarmak çok zor. Sanat eğitimi sesin iyi duyulması, enstrümanı tutuş şekli, nota bilgisi, eğitmenlerden alınacak şan dersleri öncesinde sesin açılmasına kadar çok ince detayları olan bir dersler bütünüdür. Bunlardan birisi eksik kaldı mı, başarı da aynı oranda düşecektir. O nedenle online eğitime geçiş yapmadık. Halen Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, şan, enstrüman eğitimi vermeyi sürdürüyoruz. Sosyal mesafe çerçevesinde 11 öğretmen ve 40 öğrencimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleneksel 23 Nisan konserimizi bu sene de yapamıyoruz. Ancak her şey yolunda giderse, 22 Mayıs’ta Ufa Fabrik bahçesinde bir bahar konseri planlıyoruz.”

Konservatuar bünyesinde gitar dersleri Engin Süelözgen, Türk Halk Müziği nota ve bağlama dersleri Onur Karahalil, Türk Sanat Müziği şan eğitimi, keman ve kanun dersleri Fahri Karaduman, piyanoda Esra Erkut, çocuklar için tiyatro ve yetişkinler için yaratıcı drama eğitimi Arda Eşberk gibi alanında profesyonel çalışmalarıyla tanınan isimler tarafından veriliyor.

Müzik arşivi, kostümler ve sazlar, arşiv odasında yer kalmadığı için okulun müdür odasındaki yer alan dolaplarda tutuluyor.