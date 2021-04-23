23 Nisan’a başkan olarak girdi

DÜN yapılan seçimle ‘Frankfurt’un birinci vatandaşı’ unvanını alan Arslaner’in başkanlıktaki ilk günü hem kendisi ve hem de Türkiye için çok önemli bir tarihe denk geldi. Bundan 50 yıl önce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde dünyaya gelen Arslaner, hem yaş gününü ve hem de bayramı aynı anda kutlamış oldu. Bir kız çocuğu annesi olan Arslaner, beş yaşından bu yana Frankfurt’ta yaşıyor. Üniversite eğitimi ve çalışmak için bir süre Heidelberg, İstanbul ve Stuttgart’ta yaşayan Arslaner’in babası, 1960’lı yıllarda çalışmak üzere Almanya’ya gelen ve Türkiye’deki ailesini daha sonra yanına alan birinci kuşak göçmenlerden.

Arslaner, Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini Stephan Ziegler’den (CDU) devraldı.

Yeşiller tarafından bu göreve aday gösterilmesinden sonra birçok göçmen örgütü ve derneğin kendisini aradığını belirten Arslaner, “Hepsinden ‘Senin bizlerden biri olarak bu makama gelmen çok güzel’ gibi kutlama mesajları aldım. Bunlardan gurur duyuyor ve mutlu oluyorum” dedi. Kendisini bir ‘Frankfurtlu’ olarak tanıtan Arslaner, “Bu seçim nüfusunun yüzde 54’ü göç bağlantılı bir kent için çok önemli bir mesaj” olarak değerlendirdi. Öğrencilik yıllarından bu yana Yeşiller üyesi olarak şimdiye kadar birçok yerel girişimde aktif görevler üstlenen Arslaner, yeni görevini ‘partiler üstü sorumluk anlayışı’yla yürüteceğini vurguladı.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Arslaner’i kutladı.