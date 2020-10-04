‘23 Nisan’ geç de olsa ödüle kavuştu

BERLİN’de geçen yıl kurulan ‘Berlin Eğitim Müşavirliği Berlin Türk Çocuk Korusu’nda görevli öğretmen Burhan Erden’in bestelediği ‘23 Nisan’ şarkısı Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün tüm dünyada düzenlediği ‘23 Nisan Şarkı Yarışması’na katılmış ve birinci olmuş ancak koronavirüs nedeniyle ödülleri verilememişti. Koro üyelerini, Başkonsolosluk binasının bahçesinde düzenlenen törenle kabul eden Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, çocukları tek tek tebrik etti. Yücekök, koronanın zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek koronun kuruluşunda ve çalışmalarında emeği geçenlere de teşekkür etti.

‘HEPİMİZ SEVİNDİK’

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız da yaptığı konuşmasında “Yunus Emre Enstitüsü’nün sağladığı derslikte 20 öğrenciyle çalışmalarına başladı. 2020 yılının ilk yarısında korona salgını sebebiyle bir araya gelinemeyen haftalarda çalışmalar online olarak sürdürüldü. Çocuk koromuz için Covid-19 salgını nedeniyle daha önce yapılamayan ödül törenini bugün yaptık. Ödül alınması hepimizi sevindirdi” dedi. Yıldız, koronun Berlin’deki farklı okullarda eğitim alan 8 ile 16 yaş arasında gençlerden oluştuğu bilgisini de verdi. Koro, yarışmada birincilik elde ettikleri ‘23 Nisan’ şarkısını törende de bir kez daha seslendirdi.