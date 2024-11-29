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23 Aralık’a kadar buluşma noktası

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#Heilbronn#Noel Pazarı#AVRUPADAN HABERLER
23 Aralık’a kadar buluşma noktası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:12

Heilbronn Noel Pazarı, dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Neckar Nehri kıyısında, Kiliansplatz ve çevresindeki alanlarda kurulan Noel pazarı, 23 Aralık’a kadar açık kalacak.

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Noel pazarı, kurulan yaklaşık 70 stantta el yapımı hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri ve yerel tatlarla dolu zengin bir deneyim sunuyor. Heilbronn Noel Pazarı, özellikle tarihi şehir merkeziyle birleşen benzersiz ambiyansı sayesinde Almanya’nın en dikkat çekici etkinliklerinden biri. Geçmişi 19’uncu yüzyıla kadar uzanan pazar, Noel döneminde şehir sakinleri ve turistler için buluşma noktası oluyor. Bu yıl da ışıklandırmalar, çocuklara özel aktiviteler ve canlı müzik performansları gibi etkinliklerle büyüleyici bir deneyim sunulacak.

23 Aralık’a kadar buluşma noktası

23 Aralık’a kadar buluşma noktası

23 Aralık’a kadar buluşma noktası

23 Aralık’a kadar buluşma noktası




 

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#Heilbronn#Noel Pazarı#AVRUPADAN HABERLER

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