23 Aralık’a kadar buluşma noktası

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Noel pazarı, kurulan yaklaşık 70 stantta el yapımı hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri ve yerel tatlarla dolu zengin bir deneyim sunuyor. Heilbronn Noel Pazarı, özellikle tarihi şehir merkeziyle birleşen benzersiz ambiyansı sayesinde Almanya’nın en dikkat çekici etkinliklerinden biri. Geçmişi 19’uncu yüzyıla kadar uzanan pazar, Noel döneminde şehir sakinleri ve turistler için buluşma noktası oluyor. Bu yıl da ışıklandırmalar, çocuklara özel aktiviteler ve canlı müzik performansları gibi etkinliklerle büyüleyici bir deneyim sunulacak.

