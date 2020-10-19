23.00’ten sonra partiye üç gözaltı

Almanya’da günlük koronavirüs vaka sayıları hızla artınca eyaletler bir dizi önlem aldı. Hamburg’da saat 23.00’ten sonra barlar, kafeteryalar ve restoranlar kapanıyor. Polis de alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı. Gece yarısı yapılan denetimlerde ilk günde 150 mekâna ceza kesildi. Polis, bir binanın bodrum katında yasa dışı eğlence partisi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

DENETİMLER SÜRECEK

Binanın bodrumunda 90 kişinin koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Eğlence partisine katılanların kimlik tespitinden sonra partiyi dağıtan polis, kendilerine direnen üç kişiyi ise gözaltına aldı. Hamburg eyalet içişleri bakanlığı salgınla mücadele amacıyla alınan kuralların sıkı sıkıya uygulanması için denetimlerin yoğun şekilde süreceğini duyurdu.