MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri23.00’ten sonra partiye üç gözaltı
GeriAvrupa 23.00’ten sonra partiye üç gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

23.00’ten sonra partiye üç gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
23.00’ten sonra partiye üç gözaltı
Abone Olgoogle-news

Hamburg’da bir binanın bodrum katında korona önlemlerini hiçe sayarak yasa dışı eğlence yapan 90 kişiye polis baskın düzenledi. Kimlik tespitinin ardından eğlenceyi dağıdan polis, kendilerine direnen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya’da günlük koronavirüs vaka sayıları hızla artınca eyaletler bir dizi önlem aldı. Hamburg’da saat 23.00’ten sonra barlar, kafeteryalar ve restoranlar kapanıyor. Polis de alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetlemeye başladı. Gece yarısı yapılan denetimlerde ilk günde 150 mekâna ceza kesildi. Polis, bir binanın bodrum katında yasa dışı eğlence partisi yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

DENETİMLER SÜRECEK
Binanın bodrumunda 90 kişinin koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Eğlence partisine katılanların kimlik tespitinden sonra partiyi dağıtan polis, kendilerine direnen üç kişiyi ise gözaltına aldı. Hamburg eyalet içişleri bakanlığı salgınla mücadele amacıyla alınan kuralların sıkı sıkıya uygulanması için denetimlerin yoğun şekilde süreceğini duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle