22 yıl sonra yakalandı! Avusturya iade etti

GEÇEN yıl Avusturya’da hırsızlık şüphesiyle yakalanan şahsın belgelerini inceleyen Avusturya polisi, evrakların sahte olduğunu tespit etti. Rus makamlarına haber verildikten sonra Rus istihbaratı şahsın cinayet zanlısı olduğunu Avusturya makamlarına iletti. Rus istihbarat servisinin sorguya aldığı zanlı cinayeti itiraf etti. Avusturya’da tutuklu olarak yargılanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’ya iade edildi. Moskova’ya götürülen cinayet zanlısının hâkim karşısına çıkarılacağı açıklandı.