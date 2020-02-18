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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Images
Haber Giriş: 18.02.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

22 yıl sonra yakalandı! Avusturya iade etti

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22 yıl sonra yakalandı! Avusturya iade etti

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesinde 1998 yılında tartıştığı Ermenistan vatandaşı Harry Grigoryant’ı bıçaklayıp Avusturya’ya kaçan şahıs 22 yıl sonra yakalandı. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra kendisine benzeyen bir kişinin evraklarını çalarak Avusturya’ya kaçmıştı.

GEÇEN yıl Avusturya’da hırsızlık şüphesiyle yakalanan şahsın belgelerini inceleyen Avusturya polisi, evrakların sahte olduğunu tespit etti. Rus makamlarına haber verildikten sonra Rus istihbaratı şahsın cinayet zanlısı olduğunu Avusturya makamlarına iletti. Rus istihbarat servisinin sorguya aldığı zanlı cinayeti itiraf etti. Avusturya’da tutuklu olarak yargılanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’ya iade edildi. Moskova’ya götürülen cinayet zanlısının hâkim karşısına çıkarılacağı açıklandı.

 

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