‘22 yıl Federal Meclis yeter’

YAŞI itibarıyla yeni bir başlangıç yapabilecek durumda olduğunu belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Lambrecht (55), aldığı kararla ilgili şunları söyledi: “22 yıl Federal Meclis milletvekilliği yeter. 22 Federal Meclis demek, 22 yıl boyunca iki adres, 22 yıl boyunca bavulla yaşamak demek. Tamamen özel ve kişisel nedenlerle siyasetten çekilme kararı aldım. Yeni başlangıçlar yapacak yaştayım. Rüya mesleğim olan avukatlık görevini sürdüreceğim. Bundan sonra Hessen’in güneyindeki memleketimde yaşayacağım.”

Politikada yeteri kadar erkek olduğunu belirten Lambrecht, kadın sayısının artması gerektiğini kaydetti. Mannheim ve Mainz’da hukuk eğitimi alan Lambrecht, 1998’de Federal Meclis milletvekili seçilene kadar avukatlık yaptı. 1998’den bu yana da yapılan tüm seçimlerde milletvekili seçilmeyi başardı. 2019’da Başbakan Angela Merkel’in dördüncü hükümetinde Federal Adalet Bakanı oldu. Bir oğlu olan Lambrecht, 1982 yılında SPD’ye üye oldu.