22 bin 924 yeni vaka var

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre günlük vaka sayısı 22 bin 924 olarak tespit edildi, toplam vaka sayısı da 1 milyon 742 bin 661’e yükseldi. Ülkede 3 bin 60’ı entübe olmak üzere 5 bin 651 yoğun bakım hastasının tedavisi sürüyor. Salgının başından bu yana 1 milyon 350 bin 800 kişinin iyileştiği ülkede, aktif virüs taşıyan kişi sayısı ise 358 bin 300. Ülke genelinde şimdiye kadar 34 milyon 801 bin 593 test yapıldı. 27 Aralık’ta başlayan aşı çalışmaları da devam ediyor. Bugüne kadar 131 bin 626 kişiye aşı yapıldı. Almanya’da öncelikle 80 yaş üstü yaşlılar, organ nakli olan ve bekleyenler, yaşlılar ile bakım yurtlarında kalanlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor.