22.2.2022’de evlendiler

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AKILDA kolay kalan bir tarihte evlenmek isteyen çiftler, nikâh salonlarında yoğunluk oluşturdu. Mert Sarısu ile Selin Çıtak çifti de Almanya’nın Köln kentinde tarihi belediye salonunda nikâhlarını kıydırarak dünya evine girdi. Mert Sarısu Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Akılda kalıcı bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadık. Bizleri burada, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan ailelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. Çift, Alman nikâh memurunun huzurunda evlilik yoluna “Evet” dediler.