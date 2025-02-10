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‘212’ çetesi çökertildi! Yaşları herkesi şaşkına çevirdi...

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#ALMANYA#DRESDEN#Çete
‘212’ çetesi çökertildi Yaşları herkesi şaşkına çevirdi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 19:39

Almanya’da Saksonya Anhalt eyaletinin başkenti Dresden’in güneyinde vatandaşlara saldırarak adeta terör estiren, market ve alışveriş merkezlerinde hırsızlık ve soygunlar yapan ‘212’ isimli gençlik çetesi çökertildi.

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Dresden Polisi, yaşları 12 ila 16 arasında değişen gençlerin kurduğu çetenin son dönemlerde 36 suç işlediğini ve yapılan yoğun çalışmalar sonucunda çetenin iki liderinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Liderlerinin yakalanması üzerine diğer üyelerin de kimlikleri belirlendi ve çete dağıtıldı. En az 12 gençten oluşan çetenin 4 elemanının ilk kez 5 Ocak’ta 16 ve 17 yaşlarında iki genci oturdukları binada soydukları ortaya çıkarken, daha sonraki günlerde de bir dizi hırsızlık ve soygun yaptıkları belirlendi. Dresden Emniyet Müdürü Lutz Rodig, “Biz özellikle genç kesimin suç işleme kariyerlerini mümkün mertebe en kısa zamanda sonlandırmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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#ALMANYA#DRESDEN#Çete

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