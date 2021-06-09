21 yaşındaki Zeliha: Polis başıma basıp ters kelepçe taktı!

KIZININ darp edilerek yaralandığını söyleyen anne, polisten şikâyetçi olduklarını belirtti. Emniyet Müdürlüğü sözcüsü ise genç kızın mukavemet gösterdiği için görevli polislerin zor kullanmak durumunda kaldıklarını ileri sürdü. Olay Zeliha K. ve annesi tarafından verilen bilgiye göre şöyle gelişti: Dün sabah saatlerinde Zeliha ve 7 arkadaşı Unterhaching semtinde görüşmek üzere bir araya geldi. Metro istasyonundaki buluşma esnasında Zeliha ile aynı yaşlardaki kız arkadaşı arasında tartışma çıktı. Sözlü atışma kavgaya dönüşünce çevredekiler polis çağırdı. 2 araba ile olay yerine gelen 4 polis memuru, hepsi aynı yaşlarda olan gençleri sorguya çekti.

‘NEFES ALAMIYORUM DİYE BAĞIRDIM’

Bu arada aniden polis saldırısına maruz kaldığını belirten Zeliha K. gelişmeleri şöyle anlattı: “Bir şeyimi mi düşürdüm diye çantama bakıyordum ne olduğunu anlamadan iki polis üzerime çullandı. Başıma basarak ellerime arkadan kelepçe taktı. Başıma bastıklarında ‘nefes alamıyorum’ diye bağırdım, dinlemediler.

Zorla arabaya bindirip karakola götürdüler, her tarafım mosmor olmuştu. Kollarım bacaklarım acıdı. İfademi aldılar. Sonra bir doktor gelip muayene etti. Kollarımın fotoğrafını çektiler. İki saat sonra elime bir kâğıt verip, ‘Hadi eve git’ dediler. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yaşadıklarım karşısında şoke oldum. Korka korka eve gelip durumu aileme anlattım.”



‘ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZ’

Kızlarının eve geldiğinde çok kötü durumda olduğunu belirten anne Hülya K., “Her zaman buluştuğu arkadaşlarının yanındaydı ne olduğunu anlamadık. Elinde polisten verilmiş bir kâğıt vardı. Gençler alkollüymüş. Kavga ettiği söylenen kız arkadaşı şikâyetçi olmamış, buna rağmen 1.50 boyundaki kızıma ters kelepçe takıp zorla karakola götürmüşler. Her tarafı yara bere içinde kalmış, korkudan tir tir titriyordu. Polisin zor kullandığına dair görüntüler var, olaya şahit olan bir genç video çekmiş, ama polisler telefonuna el koymuş. Sorumlular hakkında davacı olacağız” dedi.

MUKAVEMET GÖSTERMİŞ

Olayla ilgili Münih polis sözcüsünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Taufkirchen metro istasyonunda çok sayıda gencin kavga ettiği şeklinde acil telefon geldi. Telefon açanlar olay dışından metro yolcuları. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri konuyu anlamaya çalışırken, içlerinden kavgaya karıştığı anlaşılan 21 yaşındaki bir kız, hırçın davranışlar sergiledi. Diğer gençler polise karşı gelmezken 21 yaşındaki, mukavemet gösterdi. Bunun üzerine orada bulununların ve polis memurlarının zarar görmemesi için tedbiren kendisine kelepçe takılmak durumunda kalındı. Bu esnada hafif zedelenmeler olabilir. Alkollü olduğu belirlenen genç kız, kelepçeye rağmen polise tekme atmaya başlayınca koruma amaçlı yakındaki polis karakoluna götürüldü ve bir süre sonra serbest bırakıldı. Olay şu an savcılığa intikal etti.”