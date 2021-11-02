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HABERLERAvrupa Haberleri

‘21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde 2021 ödülleri açıklandı

#21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Hüseyin Sıtkı#AVRUPADAN HABERLER
‘21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde 2021 ödülleri açıklandı

Kültürler Arası Transfer Derneği tarafından düzenlenen ‘21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ sona erdi.

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BAŞKANLIĞINI Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı, 25-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında 25’e yakın Türk, Alman ve Fransız filmi, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl festivale katılan isimler arasında ayrıca Selçuk Yöntem, Reha Özcan, Senan Kara, Emir Özden, Uluç Bayraktar, Alara Hamamcıoğlu Bayraktar, Reis Çelik, Selin Kavak, Nida Karabol, Serdar Akar, Rena Lusin Bitmez, Yiğit Armutoğlu, Fehmi Yaşar, Bülent Emrah Parlak, Arif Özserin, Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Cem Sultan Ungan yer aldı.

Festivalde bu yıl belirlen ödüller ise şöyle:
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Halil Ergün ve Suna Yıldızoğlu
Vefa Ödülü’ Bilge Olgaç
‘En İyi Film’ 9.75
‘En İyi Yönetmen’ Erdem Tepegöz
‘En İyi Kadın Oyuncu’ Senan Kara
‘En İyi Erkek Oyuncu’ Numan Açar
‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ Hayk Kirakosyan
‘En iyi Senaryo’ 9.75
‘En İyi Müzik’ Ölü Ekmeği ile Reis Çelik
‘Jüri Özel Ödülü’ Bilmemek ile Emir Özden
13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması-Türkiye birincisi: ‘Majid’den Sevgilerle’ Yiğit Armutoğlu
13. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması- Almanya birincisi: Cem Sultan Ungan
2. Belgesel Yarışması Birincisi: ‘Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne’ ile Rena Lusin Bitmez
2. Belgesel Yarışması Özel Ödülü: ‘Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi’ ile Orhan Tekeoğlu

 

 

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#21. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Hüseyin Sıtkı#AVRUPADAN HABERLER

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