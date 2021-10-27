21 sanatçının 120 eseri bu sergide buluştu

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21 sanatçının 120 eserinin yer aldığı serginin açılış törenine, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, eşi Lala Abdurahimova, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, KKTC Konsolosu Buket Kop, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett, THY Londra Müdürü Celal Baykal, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer, Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar, Olay Gazetesi Yöneticisi Nural Ezel, T-Vine dergisi sahibi İpek Özerim, Cem Kaplan Fabuk dergisi yöneticisi Cem Kaplan, Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı Başkanı Erkin Güney, modacı Zeynep Ober, Hülya Koçu (FIWAL), karikatürist Ufuk Uyanık, aralarında Ahmet Örgen, Enver Kannur ve Nuri Bulgurcu’nun da yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.





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SERGİ BİR HAFTA SÜRECEK

Sunuculuğunu Cemre Meadle ve Kerem Mutlu’nun üstlendiği etkinliğin ilk gününde bini aşkın ziyaretçi geldi. Bir hafta sürecek sergide, Türkiye, KKTC, Azerbaycan ve dünyanın dört bir yanından 19 Türk sanatçı ve diğer iki uluslararası sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Renko London’ın organize ettiği ‘TA London’ sergisi, Türk çağdaş sanatının ve uluslararası sanat dünyasına yaptığı katkının uluslararası profilini yükseltmek için düzenlenen Türk Sanat Haftası’nın bir parçası olarak düzenleniyor. Sergide yer verilen başlıca sanatçılardan biri ‘Resmin Şairi’ olarak tanınan Devrim Erbil olacak. İlk olarak 1960’lı yıllarda uluslararası arenada yankı bulan sanatçı, Anadolu ve İstanbul’dan manzara çizimleriyle tanınıyor. 84 yaşındaki sanatçının imzası olarak kabul edilen kuş bakışıyla çizdiği Londra silüeti, Saatchi Galerisi’nde sergilendikten sonra müzayedeyle satılacak. Sergide yer alan diğer sanatçılar arasında Kıbrıs’ın önde gelen isimlerinden Emin Çinezel ve Sümer Erek ile ‘Renklerin Hakimi’ olarak tanınan Azeri sanatçı Sakit Mamadov var. Sergide yer alan diğer sanatçılar ise Renk Erbil, Ece Clarke, Mine Zabcı, Sümer Erek, Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güvenkaya, Cengiz Yatağan, Ciğdem Erbil, Esra Meral, Mehmet Günyeli, Nuri Battal, Rina Bakış, Sina Mirel, Yam Karkai, Yigit Yazıcı, Eva Sonaike ve Joanna Gilbert.

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın

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BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den uluslararası alanda tanınmış 21 sanatçının büyük bir Türk çağdaş sanat sergisi için buluştuğunu vurguladı. Yalçın, son 1.5 yıldaki pandemi ve kapanma önlemleriyle kültür ve sanata yönelik bir açlık oluştuğunu söyledi ve “Sanatın Türk çağdaş sanatçılarının bir sergisiyle geri dönmesi bana büyük bir keyif eriyor. Bu müthiş etkinlik için Saatçi Galerisi, Renk Erbil ve sponsorlara teşekkür ediyorum” dedi.

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Renk Erbil

Sergiyi düzenleyen ve aynı zamanda eserleri sergide yer alan sanatçı Renk Erbil de yaptığı açıklamada serginin baş sanatçısı olan babası Devrim Erbil’in sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamadığını ifade etti. Erbil, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Sanat her yerde sanattır. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, elbette yaşadıkları yerler sanatçıları etkiler. Fakat bu sergi Türk sanatı adına büyük bir başarı niteliğindedir. Çünkü yıllar sonra ilk kez Londra, Türk sanatçılarının sahnesi durumuna geldi. Daha ilk günde bini aşkın ziyaretçi bu başarının bir kanıtı olarak gösterilebilir” dedi.

Sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve Du Home’un yaptığı sergi 31 Aralık’a dek Saatchi Galerisi’nde 10.00- 18.00 arasında ücretsiz görülebilecek.

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