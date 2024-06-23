204 binden fazla vatandaşlık başvurusu beklemede

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ALMANYA’da SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin hazırladığı çifte vatandaşlığa olanak sağlayan yeni yasa, 27 Haziran Perşembe günü yürürlüğe giriyor. Aralarında uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Türklerin de bulunduğu göçmen kökenliler ‘vatandaşlık başvurusu’ için 27 Haziran’ı heyecanla bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri de kendilerine düzen hazırlıkları yapıyor. Ancak tüm bu hazırlıklara rağmen vatandaşlığa geçmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalabilir. DW Türkçe’nin haberine göre, 1998 yılında göç alanında farklı konularda uzman yaklaşık 200 bilim insanının kurduğu Göç Konseyi’ne (RfM) bağlı Entegrasyon Medya Hizmeti’nin vatandaşlığa geçişlerle ilgili araştırması bekleme sürelerinin uzayacağını gösteriyor. Entegrasyon Medya Hizmeti araştırma için yabancı nüfusun yoğun olduğu 50 kentten bilgi istedi. 8 kent vatandaşlık başvuruları hakkında bilgi vermedi. Araştırmaya göre, Almanya’nın 42 kentinde 204 binden fazla vatandaşlık başvurusu hâlâ işlem sürecinde. Geçen yıl 45 kentte Alman vatandaşlığına geçiş için yapılan başvuru sayısı 126 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 106 bindi.

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EN YÜKSEK BAŞVURU BERLİN’DE

Vatandaşlık başvurusu yapılan kentler arasında Berlin, Hamburg ve Münih başı çekiyor. Berlin’de 2024 başında henüz karara bağlanmamış 40 bin vatandaşlık başvurusu bulunurken, Hamburg’da bu sayı 25 bin 600, Münih’te ise 17 bin 600 olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre bir başvurunun incelenerek karara bağlanması 3 ile 36 ay arasında değişiyor. 27 Haziran’da yürürlüğe girecek vatandaşlığa geçişi kolaylaştıran yeni reformla başvuru sayısının daha da artması bekleniyor. Göç uzmanları vatandaşlığa geçiş sürecinin bazen 1-2 yıl sürdüğünü, yasada yapılan reformun bu süreyi kısaltmayacağını düşünüyor. Diakonie Vakfı göç uzmanlarından Falko Behrens de yetkili birimlerin ‘daha iyi donatılması’ gerektiğini söyledi. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre geçen yıl 200 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti.