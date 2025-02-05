‘2030 iklim hedefine ulaşamayabiliriz’

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Alman İklim Değişikliği Bilirkişi Kurulu, karbon emisyonları, iklim değişikliğine karşı tedbirler ve bunların ekonomik uygulanabilirliğine ilişkin uzmanlık raporunu yayınladı. Raporda, kaydedilen ilerlemeye rağmen Almanya’nın 2030 iklim hedefine ek araçlar olmaksızın ulaşılmasının zor olduğu belirtilerek, “İklim eyleminde ilerleme yeterli değil. İklim politikasının daha geniş bir yaklaşıma ihtiyacı var” ifadesi kullanıldı. Almanya’nın 2030’a kadar karbon emisyonlarını 1990’a kıyasla yüzde 65 azaltma hedefine, çoğunlukla ulaşım ve inşaat sektörleri nedeniyle ulaşamayacağına işaret edilen raporda, “İklim politikası yönünde önemli ayarlamalar yapılmadan bu hedeflere ulaşılması şüpheli görünüyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

HIZIN YÜZDE 50 ARTMASI GEREKİYOR

Raporda, Almanya’da karbon emisyonlarının son zamanlarda azalarak yıllık hedeflere genel olarak ulaşılmasına katkıda bulunduğuna yer verilerek, 2030 hedefine ulaşılması için 2025’ten itibaren hızın yüzde 50 artması gerektiği ifade edildi. Kurul, geçen yıl da karbon emisyonlarını 1990’a kıyasla yüzde 65 azaltma hedefine, iyileştirme yapılmadan ulaşılmasının zor olduğu uyarısında bulunmuştu. İklim Değişikliği Bilirkişi Kurulu, Almanya’nın İklimi Koruma Yasası’nda merkezi bir rol oynayarak, ülkenin iklim konusunda uluslararası bağlayıcılığı olan 2030 hedefine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda raporlar hazırlıyor.