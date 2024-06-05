‘2029’a kadar savaş kabiliyetine hazır olmalıyız’

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“2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır durumda olmalıyız. Üç konu merkezi öneme sahip; personel, ekipman ve finansman. Rusya yeni bir savaşa hazırlık yapıyor ve savaş ekonomisine geçti. Orduyu silahlandırmaya devam ediyor. Kiev’e askeri destek devam etmeli. Rusya’nın savaşı kazanması, Ukrayna’ya sağladığımız mevcut destekten daha fazlasına mal olacağı son derece açık.” Ukrayna’nın ABD’den sonra en büyük ikinci silah destekçisi konumunda olan Almanya’nın Ukrayna’ya yardımı 28 milyar Euro civarında.