2025’ten herkesin beklentisi aynı: Savaşsız bir dünya!

IRKÇILIKTAN UZAK BİR YIL OLSUNALMANYADA HÜKÜMET YOKLUĞU ÇEKİYORUZALİ BOZKURT (Makine Mühendisi):
HALİL DALGALI (Almanya Demir Yolları): Bu yıl çok acılarla geçti dünyanın iki farklı kıtasında uzun süren savaşı yaşadık. 2025 yılı savaşlardan uzak çocukların mutlu olacağı bir yıl olsun inşallah. Özellikle Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik bu savaş biter, sağlık sıhhat ve afiyetle herkesin mutlu olacağı bir yıl olur. Avrupa’daki biz gurbetçiler özelinde ise beklentimiz ırkçılıkdan uzak bir yıl olsun.
Maalesef geçtiğimiz iki yıldır yaşadığımız gibi savaşlar kapımızda, pahalılık kapımızda, Almanya’da seçimler kapımızda, hükümet yokluğu çekiyoruz. Dolayısıyla ne olacağı belli değil. Piyasada büyük bir karamsarlık var büyük bir sıkıntı var. Yarın ne olacağı belli değil desek yeri var. Biz hakkımızda hayırlı olanı ne ise onu ümit ediyoruz hem Almanya için hem Türkiye için hem tüm dünya için.BİZ YABANCILAR İÇİN 2025 İNŞALLAH İYİ GEÇER İshak Karabacak (Ford Çalışanı):
Öncelikli beklentimiz, dünyadaki savaşların sona ermesi ve mazlumların çektikleri sıkıntılardan kurtulması. Özellikle Gazze, Lübnan, Doğu Türkistan ve Myanmar gibi bölgelerde zulüm altında yaşayan kardeşlerimizin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını umuyoruz. Tabii diğer taraftan Almanya’da önümüzdeki yıl seçim
var bu seçimin Avrupa’da yaşayan 6-7 milyon Müslüman nüfusla birlikte burada yaşayan biz yabancılara bu topluma hayırlı olmasını ümit ediyoruz.FAHİŞ FİYATLA GURBETÇİYİ BEZDİRDİLERMustafa Arslan (Kaynakçı):
İnşallah 2025 yılında negatif kötü şeyler olmaz herkes umutla yaşamaya devam eder. Bizler Almanya gurbetindeyiz burada çok ciddi bir sorunlarımız yok Allaha şükür. Bizlerin sağlığı yerinde çalışıyoruz, ama hasta olanlarımız da var onlara sıhhatler diliyorum. Ülkemizde bu yıl alışık olmadığımız bir pahalılık gördük bu durum bizleri tedirgin etti belli ki birileri fırsatçılık yaptı. Ülke özlemi hasreti çeken gurbetçilerde Türkiye’nin öz vatandaşı esnafımızın tabii ki hepsi değil ama bazıları bu yıl fahiş fiyatla gurbetçiyi bezdirdiler. Ama bu yıldıramaz her sene olduğu gibi bundan sonra da ülkemize bizler gitmeye devam edeceğiz. 2025 yılında inşallah dünyada başta savaşın olmadığı barış ve kardeşliğin sürdüğü bir yıl olur diye temenni ediyorum.İHTİYAÇLARIMIZIN DAHA İYİ KARŞILANMASINI İSTİYORUMMikitarien Sihrop (Ermenistan Vatandaşı):
Tüm dünyada ve Almanya’da barış diliyorum. Ayrıca maaşlarımızın daha stabil olmasını ve ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılamasını temenni ediyorum. Herkese bol şans ve mutlu yıllar.BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE GEÇMESİNİ İSTİYORUMTufan Akçay (Baden-Württemberg Karadenizliler Derneği Onursal Başkanı):
2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılın, birlik ve dayanışma içinde geçmesini, toplumumuzun kültürel ve sosyal değerlerini daha da güçlendireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Karadeniz’in eşsiz ruhunu Baden-Württemberg’de yaşatmaya devam ederken, bu yeni yılda da sevgi, hoşgörü ve dostluk bağlarımızın güçlenmesini ümit ediyorum. 2025 yılının tüm topluma hayırlı olmasını ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun!EKONOMİK REFAHIN ARTMASIİsmail Akyamaç (Emekli):
2025 yılından beklentilerim: Almanya’da göçmen topluluklarının entegrasyonunun güçlendirilmesi, ekonomik refahın artırılması ve toplumsal dayanışmanın devam etmesi. Türkiye’de ekonomik istikrar, toplumsal barışın güçlenmesi ve gençlere yönelik istihdam fırsatlarının artırılması. Türkiye ve Almanya’da barış, refah ve dayanışma yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl, hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Birlikte daha güzel yarınlara!DAHA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMAGürsel Şen (ASAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve siyasetçi):
Almanya’da yaklaşık 4 milyon Türkiye kökenli vatandaş yaşıyor. Ancak bu büyük nüfusa rağmen maalesef güçlü bir Türk lobisi bulunmuyor. Bu durum, Türk toplumunun hem siyasi hem de toplumsal alandaki gücünü sınırlıyor. 2025 yılı için beklentimiz, Türk toplumunun Almanya’daki sorunlarını çözmek için daha güçlü bir iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmesidir. Bunun için şu adımların atılması gereklidir:
Güçlü Bir Türk Lobisi Oluşturmak: Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli bireylerin sesini duyurabilmesi için etkili bir Türk lobisinin kurulması elzemdir. Bu, toplumsal çıkarlarımızın savunulmasında kilit bir rol oynayacaktır.
Eğitim ve Gençlere Destek: Ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla önem vermesi ve onları desteklemesi, Türk toplumunun geleceğini güçlendirecektir. Eğitimli ve donanımlı gençlerimizin yerel ve genel siyasette söz sahibi olabilmeleri için teşvik edilmeleri şarttır.
STK’lar Arasında İş Birliği: Türk STK’ların daha güçlü bir şekilde birbirlerini desteklemesi ve ön yargısız iş birliği yapmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde toplumsal projelerde daha büyük başarılar elde edilebilir.
Siyasi Temsilin Artırılması: Türkiye kökenli vatandaşlarımızın yerel ve genel siyasette daha fazla temsil edilmesi gerekmektedir. Ailelerin bu konuda gençleri teşvik etmesi ve desteklemesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut siyasi partilere üye olarak parti çalışmalarına aktif katılım sağlanmalı, bu yolla partiler içinde yükselerek söz sahibi olunmalıdır.
Adalet ve Eşitlik: Türkiye kökenli vatandaşların adalet sisteminde maruz kaldıkları haksızlıkların giderilmesi için daha etkin adımlar atılmalıdır. Türk toplumunun haklarını koruyacak ve savunacak bir yapının oluşturulması kaçınılmazdır.
Kültürümüzü Yaşatmak: Türk dilini ve kültürünü korumak için daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bağlamda, Türkçe’nin yeni nesillere öğretilmesi ve kültürümüzün yaşatılması için projeler geliştirilmelidir. Aksi takdirde birkaç nesil sonra Türk kültüründen iz kalmama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.
Başarı Örnekleri Oluşturmak: Kariyer sahibi Türkiye kökenli bireyler, Türk toplumuna ve gençlere örnek teşkil etmeli, bilgi ve tecrübelerini toplumla paylaşmalıdır. Sanat, spor ve diğer alanlarda yetenekli gençlerimizin Türk kuruluşları ve şirketleri tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Bizler Almanya’nın bir parçasıyız ve bu gerçeği kabul ettirmenin yolu güçlü bir topluluk olmaktan geçmektedir. 2025 yılı için beklentimiz, Türk toplumunun kendi değerlerini koruyarak Almanya’daki varlığını daha güçlü ve saygın bir şekilde hissettirmesidir. Bunun için herkesin katkısına ve desteğine ihtiyaç vardır.AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİSeza Serbestoğlu (Avukat):
2025 yılında Almanya’da ekonomik ve siyasi zorlukların yaşanması bekleniyor. Özellikle iş dünyasında durgunluk, politik arenada ise belirsizlik öngörülmektedir. Bu bağlamda öne çıkan bazı önemli gelişmeleri dikkatinize sunuyorum:
Politik Gelişmeler:
Erken Seçimler: 23 Şubat 2025’te yapılacak erken genel seçimler, Almanya’nın politik dengelerini belirleyecek.
Aşırı Sağcı Partilerin Yükselişi: AfD gibi popülist partilerin güç kazanması, demokratik değerler ve toplumsal uyum için endişe yaratmaktadır.
Hukuk Alanındaki Gelişmeler:
Çifte Vatandaşlık: 2024’te yürürlüğe giren yeni yasa ile çifte vatandaşlık artık mümkün. Bu değişim, Türk kökenli bireyler için önemli bir avantajdır.
Dijitalleşme: Dijital hukuk hizmetlerinin artmasıyla, avukatlık mesleği daha erişilebilir hale gelecektir.
Ekonomik Durum:
Durgunluk: Alman ekonomisi sınırlı bir büyüme beklemekte olup, 2025 için yalnızca yüzde 0.1’lik bir büyüme öngörülmektedir.
Bu süreçte dayanışma ve barışçıl bir yaklaşım sergilemek büyük önem taşımaktadır. Toplumun huzur ve refahına katkı sağlayacak her bireysel çaba değerlidir.
Yeni yılın, tüm zorluklara rağmen umut, sevgi ve başarı dolu geçmesini dilerim. 2025 yılı, hepimiz için güzel anılarla hatırlanacak bir yıl olsun.HAYALLER GERÇEKLEŞSİNÜmmet Juseinov:
Heilbronn’da 1987’de açtığı ilk pizzacıyla tanınan bir Makedon Türk’ü olarak, 2025’te 38. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl, yeni şubeler açmayı, Türk-Makedon lezzetlerini Avrupa’ya tanıtmayı ve genç girişimcilere destek olmayı hedefliyor. Ümmet Juseinov, bu özel günle başarılarını halkla paylaşmayı amaçlıyor. Juseinov: “2025, hayallerin gerçekleşmesi, sevdiklerine kavuşmanın ve Türkiye özlemini gidermenin yılı olsun. Umutla başlayalım, beraber bitirelim. Tüm yurttaşların yeni yılı kutlu olsun.”EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİGüven Toymaz (Württemberg Okul Aile Birliği Federeasyonu Başkan Yardımcısı ve Esslingen Nürtingen ve Çevresi TOAB Derneği Başkanı): Almanya
ve Avrupa genelinde yaşayan Türk toplumu, 2025 yılında, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli beklentilere sahiptir. Bu beklentilerin başında, katılım politikaları ve etkinlikleri arttırılarak, toplumun sosyal uyumu ve katılımının güçlenmesi gelmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği, Türk gençlerinin daha iyi akademik başarılara ulaşması ve meslek edinme alanında daha fazla destek alması büyük önem taşımaktadır. Ekonomik alanda ise, Türk girişimcilerinin desteklenmesi ve iş dünyasında daha görünür hale gelmeleri bekleniyor. İş gücü piyasasında karşılaşılan ayrımcılığın önüne geçilmesi ve herkes için eşit fırsatlar yaratılması talep edilen diğer konular arasında yer alıyor. Ayrıca, kültürel kimliğin korunması ve Türkiye ile bağların güçlendirilmesi de öncelikli hedeflerdendir. Türkçe dilinin yeni nesiller arasında yaygın bir şekilde öğretilmesi ve kültürel etkinliklerin artırılması, toplumsal kimlik ve aidiyet açısından kritik bir rol oynuyor. Son olarak, siyasal temsiliyetin artırılması ve Türk toplumunun hem yerel hem de ulusal siyasette daha etkin bir rol üstlenmesi de 2025 yılı için en önemli beklentiler
arasında bulunmaktadır.