2025’ten herkesin beklentisi aynı: Savaşsız bir dünya!

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IRKÇILIKTAN UZAK BİR YIL OLSUN

HALİL DALGALI (Almanya Demir Yolları): Bu yıl çok acılarla geçti dünyanın iki farklı kıtasında uzun süren savaşı yaşadık. 2025 yılı savaşlardan uzak çocukların mutlu olacağı bir yıl olsun inşallah. Özellikle Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik bu savaş biter, sağlık sıhhat ve afiyetle herkesin mutlu olacağı bir yıl olur. Avrupa’daki biz gurbetçiler özelinde ise beklentimiz ırkçılıkdan uzak bir yıl olsun.





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Maalesef geçtiğimiz iki yıldır yaşadığımız gibi savaşlar kapımızda, pahalılık kapımızda, Almanya’da seçimler kapımızda, hükümet yokluğu çekiyoruz. Dolayısıyla ne olacağı belli değil. Piyasada büyük bir karamsarlık var büyük bir sıkıntı var. Yarın ne olacağı belli değil desek yeri var. Biz hakkımızda hayırlı olanı ne ise onu ümit ediyoruz hem Almanya için hem Türkiye için hem tüm dünya için.Öncelikli beklentimiz, dünyadaki savaşların sona ermesi ve mazlumların çektikleri sıkıntılardan kurtulması. Özellikle Gazze, Lübnan, Doğu Türkistan ve Myanmar gibi bölgelerde zulüm altında yaşayan kardeşlerimizin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını umuyoruz. Tabii diğer taraftan Almanya’da önümüzdeki yıl seçim var bu seçimin Avrupa’da yaşayan 6-7 milyon Müslüman nüfusla birlikte burada yaşayan biz yabancılara bu topluma hayırlı olmasını ümit ediyoruz.

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İnşallah 2025 yılında negatif kötü şeyler olmaz herkes umutla yaşamaya devam eder. Bizler Almanya gurbetindeyiz burada çok ciddi bir sorunlarımız yok Allaha şükür. Bizlerin sağlığı yerinde çalışıyoruz, ama hasta olanlarımız da var onlara sıhhatler diliyorum. Ülkemizde bu yıl alışık olmadığımız bir pahalılık gördük bu durum bizleri tedirgin etti belli ki birileri fırsatçılık yaptı. Ülke özlemi hasreti çeken gurbetçilerde Türkiye’nin öz vatandaşı esnafımızın tabii ki hepsi değil ama bazıları bu yıl fahiş fiyatla gurbetçiyi bezdirdiler. Ama bu yıldıramaz her sene olduğu gibi bundan sonra da ülkemize bizler gitmeye devam edeceğiz. 2025 yılında inşallah dünyada başta savaşın olmadığı barış ve kardeşliğin sürdüğü bir yıl olur diye temenni ediyorum.

Tüm dünyada ve Almanya’da barış diliyorum. Ayrıca maaşlarımızın daha stabil olmasını ve ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılamasını temenni ediyorum. Herkese bol şans ve mutlu yıllar.

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2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılın, birlik ve dayanışma içinde geçmesini, toplumumuzun kültürel ve sosyal değerlerini daha da güçlendireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Karadeniz’in eşsiz ruhunu Baden-Württemberg’de yaşatmaya devam ederken, bu yeni yılda da sevgi, hoşgörü ve dostluk bağlarımızın güçlenmesini ümit ediyorum. 2025 yılının tüm topluma hayırlı olmasını ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun!

2025 yılından beklentilerim: Almanya’da göçmen topluluklarının entegrasyonunun güçlendirilmesi, ekonomik refahın artırılması ve toplumsal dayanışmanın devam etmesi. Türkiye’de ekonomik istikrar, toplumsal barışın güçlenmesi ve gençlere yönelik istihdam fırsatlarının artırılması. Türkiye ve Almanya’da barış, refah ve dayanışma yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni yıl, hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Birlikte daha güzel yarınlara!

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Almanya’da yaklaşık 4 milyon Türkiye kökenli vatandaş yaşıyor. Ancak bu büyük nüfusa rağmen maalesef güçlü bir Türk lobisi bulunmuyor. Bu durum, Türk toplumunun hem siyasi hem de toplumsal alandaki gücünü sınırlıyor. 2025 yılı için beklentimiz, Türk toplumunun Almanya’daki sorunlarını çözmek için daha güçlü bir iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmesidir. Bunun için şu adımların atılması gereklidir:Güçlü Bir Türk Lobisi Oluşturmak: Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli bireylerin sesini duyurabilmesi için etkili bir Türk lobisinin kurulması elzemdir. Bu, toplumsal çıkarlarımızın savunulmasında kilit bir rol oynayacaktır.Eğitim ve Gençlere Destek: Ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla önem vermesi ve onları desteklemesi, Türk toplumunun geleceğini güçlendirecektir. Eğitimli ve donanımlı gençlerimizin yerel ve genel siyasette söz sahibi olabilmeleri için teşvik edilmeleri şarttır.STK’lar Arasında İş Birliği: Türk STK’ların daha güçlü bir şekilde birbirlerini desteklemesi ve ön yargısız iş birliği yapmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde toplumsal projelerde daha büyük başarılar elde edilebilir.Siyasi Temsilin Artırılması: Türkiye kökenli vatandaşlarımızın yerel ve genel siyasette daha fazla temsil edilmesi gerekmektedir. Ailelerin bu konuda gençleri teşvik etmesi ve desteklemesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut siyasi partilere üye olarak parti çalışmalarına aktif katılım sağlanmalı, bu yolla partiler içinde yükselerek söz sahibi olunmalıdır.Adalet ve Eşitlik: Türkiye kökenli vatandaşların adalet sisteminde maruz kaldıkları haksızlıkların giderilmesi için daha etkin adımlar atılmalıdır. Türk toplumunun haklarını koruyacak ve savunacak bir yapının oluşturulması kaçınılmazdır.Kültürümüzü Yaşatmak: Türk dilini ve kültürünü korumak için daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bağlamda, Türkçe’nin yeni nesillere öğretilmesi ve kültürümüzün yaşatılması için projeler geliştirilmelidir. Aksi takdirde birkaç nesil sonra Türk kültüründen iz kalmama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz.Başarı Örnekleri Oluşturmak: Kariyer sahibi Türkiye kökenli bireyler, Türk toplumuna ve gençlere örnek teşkil etmeli, bilgi ve tecrübelerini toplumla paylaşmalıdır. Sanat, spor ve diğer alanlarda yetenekli gençlerimizin Türk kuruluşları ve şirketleri tarafından desteklenmesi gerekmektedir.Bizler Almanya’nın bir parçasıyız ve bu gerçeği kabul ettirmenin yolu güçlü bir topluluk olmaktan geçmektedir. 2025 yılı için beklentimiz, Türk toplumunun kendi değerlerini koruyarak Almanya’daki varlığını daha güçlü ve saygın bir şekilde hissettirmesidir. Bunun için herkesin katkısına ve desteğine ihtiyaç vardır.

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2025 yılında Almanya’da ekonomik ve siyasi zorlukların yaşanması bekleniyor. Özellikle iş dünyasında durgunluk, politik arenada ise belirsizlik öngörülmektedir. Bu bağlamda öne çıkan bazı önemli gelişmeleri dikkatinize sunuyorum:Politik Gelişmeler:Erken Seçimler: 23 Şubat 2025’te yapılacak erken genel seçimler, Almanya’nın politik dengelerini belirleyecek.Aşırı Sağcı Partilerin Yükselişi: AfD gibi popülist partilerin güç kazanması, demokratik değerler ve toplumsal uyum için endişe yaratmaktadır.Hukuk Alanındaki Gelişmeler:Çifte Vatandaşlık: 2024’te yürürlüğe giren yeni yasa ile çifte vatandaşlık artık mümkün. Bu değişim, Türk kökenli bireyler için önemli bir avantajdır.Dijitalleşme: Dijital hukuk hizmetlerinin artmasıyla, avukatlık mesleği daha erişilebilir hale gelecektir.Ekonomik Durum:Durgunluk: Alman ekonomisi sınırlı bir büyüme beklemekte olup, 2025 için yalnızca yüzde 0.1’lik bir büyüme öngörülmektedir.Bu süreçte dayanışma ve barışçıl bir yaklaşım sergilemek büyük önem taşımaktadır. Toplumun huzur ve refahına katkı sağlayacak her bireysel çaba değerlidir.Yeni yılın, tüm zorluklara rağmen umut, sevgi ve başarı dolu geçmesini dilerim. 2025 yılı, hepimiz için güzel anılarla hatırlanacak bir yıl olsun.

Heilbronn’da 1987’de açtığı ilk pizzacıyla tanınan bir Makedon Türk’ü olarak, 2025’te 38. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl, yeni şubeler açmayı, Türk-Makedon lezzetlerini Avrupa’ya tanıtmayı ve genç girişimcilere destek olmayı hedefliyor. Ümmet Juseinov, bu özel günle başarılarını halkla paylaşmayı amaçlıyor. Juseinov: “2025, hayallerin gerçekleşmesi, sevdiklerine kavuşmanın ve Türkiye özlemini gidermenin yılı olsun. Umutla başlayalım, beraber bitirelim. Tüm yurttaşların yeni yılı kutlu olsun.”