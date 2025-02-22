2025’te sağlık ve bakım alanındaki yenilikler neler?

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ELEKTRONİK HASTA DOSYASI

15 Ocak 2025’ten itibaren Elektronik Hasta Dosyası (ePA) hizmete girdi. Öncelikle Hamburg, Franken ve Kuzey Ren-Vestfalya’nın bazı bölgelerinde dört ila altı hafta süren pilot uygulamalarla test edilmesine başlanan yeni uygulama, pilot aşamanın seyrine bağlı olarak, Mart 2025’ten itibaren veya daha sonraki bir tarihte Almanya genelinde uygulanması planlanıyor. Buna göre, tüm yasal sağlık sigortası sahipleri için otomatik olarak bir elektronik hasta dosyası oluşturulacak. “Opt-out” prensibi geçerli olacak, yani eğer bir kişinin bunu kullanmak istemezse, aktif olarak sağlık sigortasına yazılı olarak itiraz etmesi gerekiyor.

Bilinmesi gereken önemli bir nokta şudur: Elektronik hasta dosyası oluşturulduktan sonra da iptal edilebilir.

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KAPSAMI NE OLACAK?

ePA, hastalıklarla ilgili birçok bilgiyi saklayabilir. Bunların arasında doktor raporları, ameliyat bulguları, hastane çıkış belgeleri ve röntgen veya MR gibi görüntüleme sonuçları yer alıyor. Ayrıca ePA, elektronik ilaç listesi (eML) ile başlayacak. Bu liste, doktorların e-reçete yoluyla hastalara yazdığı ve eczaneler tarafından verilen tüm ilaçları içerecek. Sigortalılar, eski doktor raporları gibi kendi tıbbi belgelerini de ekleyebilirler. ePA’nın işlevlerinin zamanla genişletilmesi planlanıyor. Uzun vadede aşı kartı, diş bonus defteri, çocuklar için muayene defteri ve hamilelik takip defteri de elektronik sisteme entegre edilecek.

ePA’yı aktif olarak kullanmak isteyenlerin, bağlı oldukları sağlık sigortasının ePA uygulamasını kullanmaları gerekecek.

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Çocuklar ve gençler için de bir ePA oluşturulacak ve 16 yaşına kadar ebeveynleri tarafından yönetilecek. Sigortalılar, ePA uygulaması üzerinden belgeleri düzenleyebilir, gizleyebilir veya silebilir. Ayrıca hangi doktor muayenehaneleri, hastaneler veya eczanelerin hangi süreyle belirli belgelere erişebileceğini de belirleyebilirler.Hastaneler veya doktor muayenehaneleri, sadece tedavi için gerekli olduğunda elektronik hasta dosyasına erişebilir. Her tıbbi kurum, kimin hangi tarihte ve hangi verilere eriştiğini kaydetmek zorundadır. Erişim süreleri sınırlıdır. Doktorlar ve hastaneler için 90 gün, eczaneler için 3 gün. Sigortalılar, erişim süresini bireysel olarak ayarlayabilir, örneğin sadece tedavi günüyle sınırlayabilirler.

GIDA AMBALAJLARINDA BPA YASAKLANIYOR

Bisfenol A (BPA) maddesi, 2025’ten itibaren gıda ambalajlarında (örneğin plastik şişeler ve konserve kutularında) Avrupa Birliği’nde artık kullanılamayacak. BPA, sağlığa zararlı bir plastikleştiricidir. Isı, asit veya yağın etkisiyle, bu madde gıda ile temas ettiğinde ona geçebilir. AB yasağı, 2025 yılbaşında yürürlüğe girecek, ancak üreticiler için bir geçiş süresi olacak. BPA, günlük hayatta birçok eşyada bulunuyor, ancak insan vücuduna en çok gıda yoluyla giriyor. Bağışıklık sistemini zayıflatabilen BPA, Avrupa Çevre Ajansı’nın 2023 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 92’sinin idrarında tespit edildi. Stiftung Warentest de BPA’nın birçok konserve üründe bulunduğunu yakın zamanda doğruladı.

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DİŞ DOLGULARINDA AMALGAM KULLANIMI YASAKLANIYOR

1 Ocak 2025’ten itibaren yasal sağlık sigortası kapsamında ücretsiz standart diş dolguları artık amalgam içermeyecek. Bu yasak, bir AB yönetmeliği ile getirildi. Diş hekimleri ve sigorta şirketleri alternatif dolgu malzemeleri konusunda anlaştı. Yeni malzemeler, dişe kendiliğinden yapışan dolgu maddelerini içerecek, bunlar arasında plastik bazlı kompozit dolgular da bulunuyor. Daha estetik görünen yüksek kaliteli kompozit dolgular ise ek ücret karşılığında tercih edilebilecek. Diş hekimleri, hastaları tedavi öncesinde farklı dolgu seçenekleri ve bunların maliyetleri hakkında bilgilendirmek zorundadır.

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2025 başında, bakım sigortası primi yüzde 0.2 oranında artırılacak. Çocuğu olmayan bireyler için prim oranı yüzde 4.2 olarak belirlendi. Çocuk sahibi olan sigortalılar için ise prim oranları şu şekilde olması kesinleşti: Bir çocuk sahibi yüzde 3.6, iki çocuk sahibi yüzde 3.35, üç çocuk sahibi yüzde 3.1, dört çocuk sahibi yüzde 2.85, beş daha fazla çocuk sahibi olan: yüzde 2.6. Bu oranlar içinde işveren katkısı yüzde 1.8 olarak sabit kalacak.

BAKIM HİZMETLERİNDE YENİLİKLER

Almanya’da bilindiği gibi geçen yıl bakım ihtiyacı olanlar ve kendilerine destek veren aile bireyleri için çeşitli yardımlar artırılmıştı. 2025’te de bu süreç devam edecek. Bakım Destek ve Rahatlatma Yasası (PUEG), aşamalı olarak bu yıl yürürlüğe girecek. 01.01.2025’ten itibaren, hem evde bakım hem de kısmi ve tam zamanlı bakım için tüm bakım yardımları yüzde 4,5 oranında artırılacak. Bu artış şu hizmetleri kapsayacak:

* Bakım hizmetleri için sağlanan maddi destek

* Bakım parası

* Geçici bakım ve kısa süreli bakım

* Gündüz ve gece bakımı

* Bakım sigortasının bakım evi masraflarına katkısı

* Hasta yakınları için rahatlatıcı destek hizmetleri

01.01.2025’ten itibaren, bakım derecesi 2 ve üzerindeki tüm bakıma muhtaç kişiler için ortak yedek bakım yardımı (Verhinderungspflege) uygulanacak. Bu, toplamda 3 bin 539 Euro tutarında olan maddi destekle, kısa süreli bakım ve geçici bakım yardımlarının birleştirilerek ihtiyaca göre kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca geçici bakım süresi sekiz haftaya çıkarılacak ve ön bakım süresi şartı kaldırılacaktır.

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HÜRDANIŞ’TAN SEÇİM NOTU

Almanya’da malum önümüzdeki pazar yani 23.02.2025’te Federal Parlamento seçimleri yapılacak. Aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) son haftalarda yapılan seçim anketlerinde yüzde 20’lere varan oy oranı ile birlikte Almanya’daki siyasi kantarın topuzunun sağa kayması endişesi giderek yayılıyor. Birinci kuşak Türklerin tahta bavullarla 1960’lı yıllarda geldikleri Almanya’nın gelecekte de yabancı dostu ve herkes için, gerek yerlisi gerek yabancısı için korkusuzca yaşanabilir bir ülke, bir ikinci vatan kalması için bu ülkede yaşayıp da seçme ve seçilme hakkına sahip tüm okurlarımızın, önümüzdeki pazar günü sandık başına gidip kullanacakları oylarıyla Almanya’nın siyasi geleceğini belirleme konusunda üzerlerine düzen vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet ediyorum. “Aman bir oydan ne çıkar” demeyin. Bir oy bir oydur. Her oyun altın değerinde önemi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eğer Almanya’da geleceğimizin karanlık olmasını istemiyorsanız, herkes bu taşın altına elini koymalıdır. Seçim sonuçlarının hepimiz için hayırlı ve uğurlu olması umuduyla, tüm okurlarımıza keyifli bir hafta sonu diliyorum.