2025’TE NELER DEĞİŞİYOR?

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01.01.2025 tarihi itibarıyla bakım sigortası tarafından sunulan parasal yardım ve hizmetler yüzde 4.5 arttı. Bunun için yaklaşık 1.8 milyar Euro bütçe ayrıldı. Ayrıca artan bakım harcamalarını karşılamak için sigortalılardan yapılan bakım primi kesintisi, yeni yılla birlikte 0.2 oranında artırıldı. Bakım parasının bakım derecesine göre ne kadar arttığını ve hangi bakım kalemlerinde artış yapıldığını, gelecek haftalardaki Hürdanış Köşesi’nde kaleme alacağım. Bugünkü yazımı ise, bu yılın diğer yeniliklerine ve düzenlemelerine ayırdım.

VERGİ MUAFİYETLERİ VE ÇOCUK YARDIMLARI ARTTI

Almanya’da 01.01.2025’ten itibaren gelir vergisinden muafiyet tutarı 12 bin 096 Euro’ya, 2026 yılında ise 12 bin 348 Euro’ya yükselecek. Bu tutar, bir yetişkin bireyin geçim seviyesini korumak için belirleniyor. Öte yandan, çocuk başına tanınan vergi muafiyet tutarı da 2025’te 9 bin 600 Euro’ya, 2026’da ise 9 bin 756 Euro’ya artırılacak. Çocuk parası da (Kindergeld) 01.01.2025 itibarıyla aylık 5 Euro yükselerek çocuk başına 255 Euro olacak. Gelir düzeyi düşük olan ailelere yönelik çocuk ek ödeneği de (Kinderzuschlag) aynı miktarda artacak.

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AİLELERE VE EV SAHİPLERİNE VERGİ AVANTAJI

Bu yılın başından itibaren çocuklar için yapılan bakım masraflarının yüzde 80’i vergiden düşülebilecek. Ayrıca düşük bedelle konutunu kiralayan ev sahipleri için vergi indirimleri sunulacak.

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Almanya’da 01.01.2025 itibarıyla standart mektup gönderim ücreti 0.85 Euro’dan 0.95 Euro’ya yükseliyor. Kartpostal gönderim ücreti de aynı şekilde 0.95 Euro olacak. Ancak, temel posta hizmetlerinin zamanında teslim edilmesi yasal bir zorunluluk olarak kalmaya devam edecek.

EMEKLİ AYLIĞININ VERGİLENDİRİLMESİ

Bu yıla kadar emekli aylığının vergiye tabi kısmı, 2023’ten bu yana her yıl birer puan artırılıyordu (daha önceki artış her yıl için 2 puandı). 2025’ten itibaren ise birer puanlık artış 0.5 puan olarak devam edecek. Diğer bir ifadeyle, bir sigortalının emekli olduğu yıla göre tabi olduğu kademedeki vergiye tabi gelir miktarı, bundan böyle daha az artacak. Gelişme Fırsatları Yasası uyarınca örneğin, bu yıl emekliye ayrılacak olan bir sigortalıya yapılan emekli aylığı ödemesinin yüzde 83.5’i, 2026’da yüzde 84’ü vergiye tabi olacak.BÜROKRASİYİ AZALTMA DÜZENLEMELERİ

Ayrıca bu yılın başında yürürlüğe giren 4. Bürokrasiyi Azaltma Yasası ve buna bağlı kolaylık yönetmeliğine göre, vatandaşlara ve işletmelere bir dizi kolaylıklar sağlanacak. Örneğin, bundan böyle Alman vatandaşlarının otel konaklamalarında kimlik bilgileri formunu doldurması gerekli olmayacak. Ayrıca muhasebe belgeleri için saklama süreleri de kısaltılacak ve iş sözleşmeleri tamamen dijital ortamda hazırlanabilecek. Bu düzenleme sayesinde yılda 1.3 milyar Euro tutarında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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TRAFİK DÜZENLEMELERİ

1971 doğumluların sürücü belgeleri 19.01.2025’e kadar değiştirmek zorundalar. Bu düzenleme ile AB genelinde standart bir ehliyet formatı oluşturulması ve sahteciliğin önlenmesi hedefleniyor. Yeni sürücü belgelerinde, düzenli olarak güncellenmiş fotoğraf ve kimlik bilgileri yer alacak. Sürücü belgesini değiştirmeyenlerin sürücü yetkisi geçerliliğini korumaya devam edecek, ancak trafik kontrolünde 10 Euro para cezası kesilecek.

ALMANYA BİLETİNE DEVAM

Almancası ‘Deutschlandticket’ olan ve bir süredir geleceği tartışılan Almanya Bileti uygulamada kalmaya devam edecek, ancak fiyatı artacak. 01.01.2025’ten itibaren fiyatı 49 Euro’dan 58 Euro’ya çıkacak olan Almanya Bileti’nin finansmanı, bu bilet uygulamasının yürürlüğe girdiği 2023 yılında bu uygulama için ayrılan bütçeden artan kaynakla sağlanacak.

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DAHA RAHAT İNTERNET KULLANIMI

Yeni düzenlemelerle, internet sitelerinde çerezlere (Cookie) sürekli onay verme zorunluluğu kaldırılacak. Kullanıcılar, bir kez onay vererek veya onayı reddederek bu tercihi kalıcı hale getirebilecek. Ayrıca eğer internet bağlantınız, sözleşmenizde belirtilen hızda hizmet vermiyorsa, faturanızda kesinti talep edebilir ya da sözleşmenizi feshedebilirsiniz.

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01.01.2025 tarihi itibarıyla, AB genelinde amalgam dolguların kullanımı yasaklanacak. Yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, çevreye zararlı olan cıva maddesinin kullanımının azaltılması hedefleniyor. Cıva içerikli amalgam dolgu maddesi yerine bundan böyle diş rengine uygun plastik dolgular tercih edilecek. Bilindiği gibi 2018’den bu yana 15 yaş altındaki çocuklar, hamileler, emziren anneler ve tüm yasal sağlık sigortası üyeleri, ön dişlerinde yapılan cıva içerikli dolgu tedavileri yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor. Amalgam dolgulara getirilen yasak bundan sonraki diş tedavileri için geçerli olacak.

ESKİ GİYSİLERE GERİ DÖNÜŞÜM ZORUNLULUĞU

Yılın başından itibaren AB genelinde uygulanan yeni bir düzenleme daha Almanya’da yürürlüğe girecek. Buna göre, 01.01.2025’ten itibaren, yırtık veya eskimiş olan giysi ve tekstil ürünlerinin geri dönüşüm konteynerlerinde toplanması zorunlu hale getiriliyor. Bu düzenleme ile tekstil atıklarının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması amaçlanıyor.

HAVALE İŞLEMLERİ 10 SANİYEDE TAMAMLANACAK

09.01.2025 tarihinden itibaren, Avrupa’da gerçek zamanlı havale sistemi standart hale getirilecek. Bu sistemle para transferi, haftanın herhangi bir günü ve saatte, 10 saniye içinde gerçekleştirilmiş olacak. Gönderici, işlemin başarılı olup olmadığını da aynı süre içinde öğrenebilecek.

AKILLI ELEKTRİK SAYAÇLARI VE DİNAMİK TARİFELER

01.01.2025’ten itibaren, yıllık elektrik tüketimi 6 bin kWh üzerinde olan hanelerde akıllı elektrik sayaçlarının kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayaçlar, sadece tüketimi değil, tüketim zamanını da otomatik olarak bildirecek. Akıllı sayaç kullanıcıları, enerji üretiminin yüksek olduğu saatlerde daha düşük tarifelerden faydalanabilecekler. Tüm enerji sağlayıcıları, bu kullanıcılara uygun dinamik tarifeler sunmak zorunda olacak.

Bu vesileyle, tüm okurlarımızı mutlu, huzurlu ve her şeyden önce sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Sağlıcakla kalın, Hürriyet’le kalın.

DEVAM EDECEK: Türkiye’de artan asgari ücret, yurt dışı borçlanma miktarlarını nasıl etkiledi?