2025’TE NELER DEĞİŞİYOR?

Güncelleme Tarihi:
VERGİ MUAFİYETLERİ VE ÇOCUK YARDIMLARI ARTTI
Almanya’da 01.01.2025’ten itibaren gelir vergisinden muafiyet tutarı 12 bin 096 Euro’ya, 2026 yılında ise 12 bin 348 Euro’ya yükselecek. Bu tutar, bir yetişkin bireyin geçim seviyesini korumak için belirleniyor. Öte yandan, çocuk başına tanınan vergi muafiyet tutarı da 2025’te 9 bin 600 Euro’ya, 2026’da ise 9 bin 756 Euro’ya artırılacak. Çocuk parası da (Kindergeld) 01.01.2025 itibarıyla aylık 5 Euro yükselerek çocuk başına 255 Euro olacak. Gelir düzeyi düşük olan ailelere yönelik çocuk ek ödeneği de (Kinderzuschlag) aynı miktarda artacak.
AİLELERE VE EV SAHİPLERİNE VERGİ AVANTAJI
Bu yılın başından itibaren çocuklar için yapılan bakım masraflarının yüzde 80’i vergiden düşülebilecek. Ayrıca düşük bedelle konutunu kiralayan ev sahipleri için vergi indirimleri sunulacak.
EMEKLİ AYLIĞININ VERGİLENDİRİLMESİ
Bu yıla kadar emekli aylığının vergiye tabi kısmı, 2023’ten bu yana her yıl birer puan artırılıyordu (daha önceki artış her yıl için 2 puandı). 2025’ten itibaren ise birer puanlık artış 0.5 puan olarak devam edecek. Diğer bir ifadeyle, bir sigortalının emekli olduğu yıla göre tabi olduğu kademedeki vergiye tabi gelir miktarı, bundan böyle daha az artacak. Gelişme Fırsatları Yasası uyarınca örneğin, bu yıl emekliye ayrılacak olan bir sigortalıya yapılan emekli aylığı ödemesinin yüzde 83.5’i, 2026’da yüzde 84’ü vergiye tabi olacak.BÜROKRASİYİ AZALTMA DÜZENLEMELERİ
Ayrıca bu yılın başında yürürlüğe giren 4. Bürokrasiyi Azaltma Yasası ve buna bağlı kolaylık yönetmeliğine göre, vatandaşlara ve işletmelere bir dizi kolaylıklar sağlanacak. Örneğin, bundan böyle Alman vatandaşlarının otel konaklamalarında kimlik bilgileri formunu doldurması gerekli olmayacak. Ayrıca muhasebe belgeleri için saklama süreleri de kısaltılacak ve iş sözleşmeleri tamamen dijital ortamda hazırlanabilecek. Bu düzenleme sayesinde yılda 1.3 milyar Euro tutarında tasarruf sağlanması hedefleniyor.
TRAFİK DÜZENLEMELERİ
1971 doğumluların sürücü belgeleri 19.01.2025’e kadar değiştirmek zorundalar. Bu düzenleme ile AB genelinde standart bir ehliyet formatı oluşturulması ve sahteciliğin önlenmesi hedefleniyor. Yeni sürücü belgelerinde, düzenli olarak güncellenmiş fotoğraf ve kimlik bilgileri yer alacak. Sürücü belgesini değiştirmeyenlerin sürücü yetkisi geçerliliğini korumaya devam edecek, ancak trafik kontrolünde 10 Euro para cezası kesilecek.
ALMANYA BİLETİNE DEVAM
Almancası ‘Deutschlandticket’ olan ve bir süredir geleceği tartışılan Almanya Bileti uygulamada kalmaya devam edecek, ancak fiyatı artacak. 01.01.2025’ten itibaren fiyatı 49 Euro’dan 58 Euro’ya çıkacak olan Almanya Bileti’nin finansmanı, bu bilet uygulamasının yürürlüğe girdiği 2023 yılında bu uygulama için ayrılan bütçeden artan kaynakla sağlanacak.
DAHA RAHAT İNTERNET KULLANIMI
Yeni düzenlemelerle, internet sitelerinde çerezlere (Cookie) sürekli onay verme zorunluluğu kaldırılacak. Kullanıcılar, bir kez onay vererek veya onayı reddederek bu tercihi kalıcı hale getirebilecek. Ayrıca eğer internet bağlantınız, sözleşmenizde belirtilen hızda hizmet vermiyorsa, faturanızda kesinti talep edebilir ya da sözleşmenizi feshedebilirsiniz.
ESKİ GİYSİLERE GERİ DÖNÜŞÜM ZORUNLULUĞU
Yılın başından itibaren AB genelinde uygulanan yeni bir düzenleme daha Almanya’da yürürlüğe girecek. Buna göre, 01.01.2025’ten itibaren, yırtık veya eskimiş olan giysi ve tekstil ürünlerinin geri dönüşüm konteynerlerinde toplanması zorunlu hale getiriliyor. Bu düzenleme ile tekstil atıklarının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması amaçlanıyor.
HAVALE İŞLEMLERİ 10 SANİYEDE TAMAMLANACAK
09.01.2025 tarihinden itibaren, Avrupa’da gerçek zamanlı havale sistemi standart hale getirilecek. Bu sistemle para transferi, haftanın herhangi bir günü ve saatte, 10 saniye içinde gerçekleştirilmiş olacak. Gönderici, işlemin başarılı olup olmadığını da aynı süre içinde öğrenebilecek.
AKILLI ELEKTRİK SAYAÇLARI VE DİNAMİK TARİFELER
01.01.2025’ten itibaren, yıllık elektrik tüketimi 6 bin kWh üzerinde olan hanelerde akıllı elektrik sayaçlarının kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayaçlar, sadece tüketimi değil, tüketim zamanını da otomatik olarak bildirecek. Akıllı sayaç kullanıcıları, enerji üretiminin yüksek olduğu saatlerde daha düşük tarifelerden faydalanabilecekler. Tüm enerji sağlayıcıları, bu kullanıcılara uygun dinamik tarifeler sunmak zorunda olacak.
Bu vesileyle, tüm okurlarımızı mutlu, huzurlu ve her şeyden önce sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Sağlıcakla kalın, Hürriyet’le kalın.
DEVAM EDECEK: Türkiye’de artan asgari ücret, yurt dışı borçlanma miktarlarını nasıl etkiledi?