2025 yılı için tatil planınız hazır mı?

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ALMANYA’da yaygın olarak kullanılan ve Türkçe karşılığı köprü günleri olan ‘Brückentage’, resmi tatil günleri ile hafta sonlarını birleştiren günler olarak tabir ediliyor. Bu fırsattan yararlanmak için tatil planlamanızı vakitlice yapmalısınız ki, işvereniniz veya iş arkadaşlarınızla çatışmalar meydana gelmesin. Alman İş Hukuku açısından bakıldığında işvereniniz, tatil planlamasında çalışanlarının taleplerini göz önünde bulundurmak zorundadır ve çalışanlarına tatil yapacakları tarihleri dikte edemez. Ancak bilindiği gibi, Almanya’nın her eyaletinde aynı sayıda resmi tatil günü bulunmamaktadır. 2025 yılı için eyaletlere köprü günlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1 OCAK

Yılbaşı 2025’te bu kez bir çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihin etrafında iki gün izin alanlar, toplamda beş gün tatil yapabilir. Baden-Württemberg, Bavyera ve Sachsen-Anhalt eyaletlerinde için ise tatil süresi altı güne çıkıyor, çünkü 6 Ocak Pazartesi günü Epifani (Heilige Drei Könige) kutlanıyor. Tarih aralığı: 1 Ocak (Çarşamba) ile 6 Ocak (Pazar/Pazartesi).

8 MART

Genellikle Berlin’de yaşayanlar bu tarihte seviniyorlar. Çünkü 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü başkentte kutlanır. Ancak 2025’te bu tarih ne yazık ki cumartesi gününe denk geliyor.

12-27 NİSAN

1 MAYIS

29 MAYIS

9 HAZİRAN

19 HAZİRAN

15 AĞUSTOS

20 EYLÜL

31 EKİM

1 KASIM

19 KASIM

25-26 ARALIK

BRÜCKENTAGE NEDİR?

Türkçe’de “köprü günleri” olarak çevrilebilir. Özellikle Almanya gibi ülkelerde kullanılan bir terimdir. Tatillerle hafta sonları arasında kalan çalışma günlerini ifade eder. Brückentage, Türkiye’de de resmi tatillerin ardından veya öncesinde sıkça kullanılan bir izin stratejisidir. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı perşembe gününe denk geliyorsa, çalışanlar cuma günü izin alarak 4 günlük bir tatil yapmayı planlayabilir. Buna “köprü günü oluşturmak” ya da “tatili uzatmak” da deniliyor. Brückentage, resmi tatillerin daha verimli değerlendirilmesini sağlayarak çalışanlar arasında oldukça popülerdir.

Paskalya, her yıl olduğu gibi herkes için avantajlı. Sekiz gün izin alanlar, toplamda 16 gün tatil yapabilir. Tarih aralığı: 12 Nisan (Cuma) - 27 Nisan (Pazar). Bu tarihler arasında 18 Nisan’daki Kutsal Cuma (Karfreitag) ve 21 Nisan’daki Paskalya Pazartesi de bulunuyor.Mayıs ayının başında sizi uzun bir hafta sonu sizi bekliyor. İşçi Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Bir gün izin alarak toplamda dört gün tatil yapabilirsiniz. Tarih aralığı: 1 Mayıs (Perşembe) - 4 Mayıs (Pazar).Hıristiyanların ‘Göğe Yükseliş Günü’ (Christi Himmelfahrt) her zaman bir perşembe gününe denk gelir. Bu tarihin etrafında bir gün izin alırsanız, dört gün boyunca izin yapabilirsiniz. Tarih aralığı: 29 Mayıs (Perşembe) - 1 Haziran (Pazar).Pantkot Yortusu olarak bilinen ‘Pfingsten’ tatilini çevreleyen dört gün izin alırsanız, toplamda dokuz gün işten uzak kalabilirsiniz. Tarih aralığı: 7 Haziran (Cumartesi) - 15 Haziran (Pazar).Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz veya Saarland’da çalışanlar için Fronleichnam tatili (Türkçe’ye Corpus Christi Bayramı veya tam anlamıyla Kutsal Efkaristiya Bayramı olarak çevrilebilir) avantaj sağlar. Bu tatil 19 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Bir gün izin alanlar toplamda dört gün tatil yapabilir. Tarih aralığı: 19 Haziran (Perşembe) - 22 Haziran (Pazar).Bavyeralılar ve çoğunluğu Katolik olan Saarland belediye sınırları içinde yaşayanlar için sevinçli bir haberimiz var. Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı (Mariä Himmelfahrt) bu yıl 15 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Bir gün izin alarak dört gün tatil yapabilirsiniz. Tarih aralığı: 14 Ağustos (Perşembe) - 18 Ağustos (Pazar).Thüringen’de Dünya Çocuk Günü (Weltkindertag) tatili var. Ancak 2025 yılında bu tarih bir cumartesi gününe denk geliyor, bu nedenle herhangi bir ek tatil avantajı sağlamıyor.Reformasyon Günü (Reformationstag) Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerinde tatil olarak kutlanır. Söz konusu olan bu gün, bu yıl 31 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin etrafında dört gün izin alanlar toplamda dokuz gün tatil yapabilir. Tarih aralığı: 25 Ekim (Cumartesi) - 2 Kasım (Pazar).Baden-Württemberg, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland’da yaşayanlar genellikle 1 Kasım Azizler Günü’nde (Allerheiligen) tatil yapar. Ancak bu yıl bu tarih cumartesi gününe denk geldiği için herhangi bir avantaj sağlamıyor.Saksonya eyaletinde oturanlar için sevinçli bir haberimiz var. Sadece burada çarşamba günü, 19 Kasım’da Tövbe ve Dua Günü (Buß- und Bettag) resmi tatil olarak kutlanır. İki gün izin alanlar 19 Kasım’dan (Çarşamba) 23 Kasım’a (Pazar) kadar beş gün tatil yapabilir.Noel döneminde dört gün izin alanlar, yıl sonuna kadar dokuz gün tatil yapabilir. Tarih aralığı: 20 Aralık (Cumartesi) - 28 Aralık 2025 (Pazar).