‘2025 Türkiye-İngiltere ticari ilişkilerinde dönüm noktası olabilir’

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CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Keleş, Brexit sürecinin İngiltere ekonomisinde meydana getirdiği kırılmalara dikkat çekti. 2016 yılında gerçekleştirilen referandumun ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere’nin, finans ve ticaret alanında Avrupa ile bağlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığını belirtti. STA’nın tamamlanması durumunda, Türk ürünlerinin İngiltere pazarında daha güçlü bir konuma geleceğini belirten Keleş, “2025 yılı Türkiye-İngiltere ticari ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olabilir” dedi. 2025 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Keleş, İngiltere Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 3.5 faiz oranı ve yüzde 1.5 büyüme tahminlerinin olumlu bir ekonomik tabloya işaret ettiğini söyledi.

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TÜRK MARKALARI REVAÇTAATMB Başkanı, Türk markalarının İngiltere’deki varlığı ve katkılarıyla ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı. Keleş, İngiltere’de ATMB olarak 300’e yakın iş dünyası kuruluşu ile iletişimde olduklarını açıklayarak bu firmaların İngiltere ekonomisine milyarlarca sterlinlik katkı sağladığını ifade etti. Tekstil, gıda, elektronik ve mobilya gibi sektörlerin öne çıktığını ifade eden Keleş, “Türk markalarının Avrupa’da rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

‘OLUMLU BİR HAVA ESECEK’

Keleş, STA’nın güncellenmesi sürecinin Türkiye açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Gıda ve tarım ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının, Türk ürünlerinin İngiltere pazarında daha geniş bir yer bulmasına olanak tanıyacağını belirtti. Görüşmelerin başlamasının bile piyasalarda olumlu bir hava yaratacağını vurgulayan Keleş, anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

TÜRK İŞLETMELERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

İngiltere pazarında faaliyet göstermek isteyen Türk işletmelerine tavsiyelerde bulunan Keleş, pazar araştırmalarının ve yerel düzenlemelere uygun hareket etmenin önemine dikkat çekti. “İngiltere’de bölgesel farklılıklar çok belirgin, dolayısıyla coğrafi ve demografik analizler yapmadan girişimde bulunmak riskli olabilir” diyen Keleş, ATMB’nin yeni girişimciler için rehberlik sağlayabileceğini belirtti.