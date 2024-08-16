2025 bütçesinde uzlaştılar

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HÜKÜMET Sözcüsü, koalisyon hükümetini oluşturan parti liderlerinin bugün katıldığı görüşmelerde, Alman Anayasası’nda öngörülen borç freni kurallarına uygun şekilde 2025 bütçesinde uzlaşmanın sağlandığını açıkladı. Temmuz ayında üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe tasarısına göre 4.5 milyar Euro daha kısıntı yapılmasının öngörüldüğü belirtilirken, gelecek yılın bütçesinde 12 milyar Euro açık olduğu, ancak hükümetin, bu açığın ekonomik alanda yaşanacak canlılık sayesinde kapatılacağından hareket ettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, tasarıdaki doğal gaz fiyatlarındaki artışın engellenmesi için önceden öngörülen ve harcanmayan 4.9 milyar Euro’nun Alman Demiryolları’na (DB) aktarılmasını anayasaya aykırı bulması üzerine bundan vazgeçilip, hükümet adına alınacak 3 milyar Euro krediyle desteklenmesi kararlaştırıldı. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in aylardır ısrar ettiği borç freninin bundan etkilenmeyeceğinin altı da özellikle çizildi. 481 milyar Euro hacimli 2025 bütçe tasarısının önümüzdeki ay Federal Meclis’te ele alınacağı ve en geç kasım ayında karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.