×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

2025 bütçesinde uzlaştılar

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#SPD#Christian Lindner
2025 bütçesinde uzlaştılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 17:49

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti, uzun süren tartışmalardan sonra 2025 bütçesinde uzlaştı.

Haberin Devamı

HÜKÜMET Sözcüsü, koalisyon hükümetini oluşturan parti liderlerinin bugün katıldığı görüşmelerde, Alman Anayasası’nda öngörülen borç freni kurallarına uygun şekilde 2025 bütçesinde uzlaşmanın sağlandığını açıkladı. Temmuz ayında üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe tasarısına göre 4.5 milyar Euro daha kısıntı yapılmasının öngörüldüğü belirtilirken, gelecek yılın bütçesinde 12 milyar Euro açık olduğu, ancak hükümetin, bu açığın ekonomik alanda yaşanacak canlılık sayesinde kapatılacağından hareket ettiğine dikkat çekildi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, tasarıdaki doğal gaz fiyatlarındaki artışın engellenmesi için önceden öngörülen ve harcanmayan 4.9 milyar Euro’nun Alman Demiryolları’na (DB) aktarılmasını anayasaya aykırı bulması üzerine bundan vazgeçilip, hükümet adına alınacak 3 milyar Euro krediyle desteklenmesi kararlaştırıldı. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in aylardır ısrar ettiği borç freninin bundan etkilenmeyeceğinin altı da özellikle çizildi. 481 milyar Euro hacimli 2025 bütçe tasarısının önümüzdeki ay Federal Meclis’te ele alınacağı ve en geç kasım ayında karara bağlanmasının beklendiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#SPD#Christian Lindner

BAKMADAN GEÇME!