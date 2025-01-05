2024’te yolcuların tercihi Türkiye oldu

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Havalimanı, 2019’dan bu yana ilk kez 4 milyon yolcu sınırını aşarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 2.5’lik bir artışı temsil ederken, pandemiden bu yana yaşanan iyileşme oranı ise yüzde 96’ya ulaştı. Bu oran, ülke genelindeki ortalamayı (yüzde 83) belirgin bir şekilde geride bıraktı. Nürnberg Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, 2024’te Nürnberg’den en çok seyahat edilen destinasyonların Türkiye, İspanya ve Yunanistan olduğunu belirtti. Özellikle Antalya, Mallorca ve Frankfurt gibi popüler rotalar dikkati çekerken, İstanbul ve Amsterdam gibi büyük havalimanları da sıkça tercih edilen noktalar arasında yer aldı. Türkiye, Nürnberg’den yapılan uçuşlarda en çok tercih edilen ülke olurken, bu tercihlerin büyük bir kısmı Ryanair uçuşlarıyla yapıldı. SunExpress, Corendon Airlines, Eurowings ve Lufthansa gibi havayolu şirketleri de yolcuların tercih ettiği diğer havayolları şirketleri arasında yer aldı.

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DOLULUK ORANLARINDA REKOR

2024 yılı itibarıyla uçak doluluk oranlarının rekor seviyelere çıktığını belirten Dr. Hupe, şunları söyledi: “Normal hava trafiğinde yüzde 83’lük doluluk oranına ulaşan Nürnberg Havalimanı, gidiş-dönüş uçuş rezervasyonlarında da tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı, havalimanının gelecekteki büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturuyor. 2024 yılı itibarıyla elde edilen bu etkileyici rakamlar, Nürnberg’in ulusal ve uluslararası havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştiriyor. Çevre dostu uçakların kullanımında da önemli bir artış yaşandı. Ticari uçuşlarda modern ve çevreye duyarlı uçakların oranı, 2023’teki yüzde 14’ten yüzde 16’ya yükseldi. Daha sessiz ve ekolojik açıdan verimli uçakların tercih edilmesi, havacılık sektöründe çevreye duyarlı politikalara yönelik güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.”