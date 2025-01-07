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2024’te polis operasyonlarında 22 kişi öldü

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#AVRUPADAN HABER#DPA#Polis Raporları
2024’te polis operasyonlarında 22 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 15:38

Almanya’da 2024 yılında güvenlik güçleri tarafından ülke çapında yürütülen operasyonlar sırasında 22 kişinin polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) polis raporlarından edindiği bilgilere göre, bu sayının son 25 yılda operasyonlar sırasında yaşanan en yüksek ölüm oranı olduğu belirtildi. Vakaların çoğunluğunu polis memurlarının psikolojik sorunlar yaşayan şüphelilere yönelik müdahalelerin oluşturduğu, genelde polis kurşunu sonucu ölenlerin elinde bıçak bulunduğu ifade edildi. Resmi verilere göre, 1999 yılında 19, 2021’de 8, 2022’de 11, 2023 yılında ise 10 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

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#AVRUPADAN HABER#DPA#Polis Raporları

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