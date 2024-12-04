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2023’te 62 asker ordudan ihraç edildi

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#Almanya Savunma Bakanlığı#Asker#AVRUPADAN HABERLER
2023’te 62 asker ordudan ihraç edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 16:23

Almanya Redaksiyon Ağı’nın (RND) haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta, 2023’te aşırı sağcı hareketleri yüzünden 10 subay, 11 astsubay ve diğer rütbelerdeki 41 askerin görevine son verildi.

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BAKANLIĞIN yanıtında geçen yıl ayrıca 94 asker adayının ‘anayasaya bağlılığından şüphe duyulduğu’ gerekçesiyle mesleğe kabul edilmediği aktarıldı. Yanıtta, Alman ordusuna 2023’te bildirilen aşırı sağcı, ırkçı veya antisemit 205 olaya da yer verildi. Olaylardan birinde, ihraç edilen bir askerin Ocak 2023’te başka bir asker hakkında YouTube’dan ırkçı, kadın düşmanı, İslam ve insan düşmanı nefret söylemini yaydığı ve (aşırı sağcı) ‘İmparatorluk Vatandaşı’ (Reichsbürger) grubunu tehlikesiz olarak gösterdiği belirtildi.
Thüringen eyaletinde görevine son verilen bir askerin de aşırı sağcı AfD üyesi olduğu ve bu kişide ‘aşırı sağcı davranışlar görüldüğü’ kaydedildi. Alman ordusunda yaklaşık 181 bin asker, 80 binden fazla da sivil personel görev yapıyor.

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#Almanya Savunma Bakanlığı#Asker#AVRUPADAN HABERLER

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