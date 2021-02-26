‘2022’de fırsat kapıları açılacak’

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Ceyhun, BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen ‘Avusturya Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ toplantısına katıldı. Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avusturya ile çok iyi düzeyde ekonomik ilişkileri bulunduğunu belirtti. İki ülkenin siyasi ilişkilerinin de daha iyi bir konuma gelmesi adına özel çaba sarf ettiklerini ve siyasi diyaloğa büyük önem verdiklerini vurgulayan Ceyhun, şunları ifade etti: “Avusturya hükümeti düzeyinde ülkemize karşı bazı ön yargılar var ancak eyalet hükümetleri düzeyinde ön yargılar çok az. İki ülke ilişkilerini daha iyi bir noktaya getirmenin arayışındayız. Eyalet hükümetleri, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları ile olumlu adımlar atıyoruz. Türkiye ile ekonomik ilişkilere çok önem veriyorlar. Ekonomi söz konusu olduğunda adımlarımızı daha büyük tutarak ilerleyebileceğimiz inancındayım.”





‘FİRMALARIN MOTİVASYONU YÜKSEK’

“Avusturya hükümetinin ülkemize karşı sergilediği olumsuz tutuma rağmen Avusturyalı firmaların uzun yıllardır Türkiye’ye yatırım konusunda yüksek bir motivasyonu var. Türkiye, Avusturyalı yatırımcıların gözde ülkeleri arasında. Siyasi ilişkiler, elbette ekonomik ilişkileri etkiliyor. Ancak siyasi sıkıntıların olduğu bir ortamda bile Avusturya ile çok iyi düzeyde ekonomik ilişkilerimiz bulunuyor. Siyasi meseleler azaldığında iki ülke arasındaki ticarette çok daha parlak bir geleceğe sahip olacağımız inancındayım.”

Türkiye ve Avusturya arasındaki kültürel ilişkilerden övgüyle bahsedebileceğini belirten Ceyhun, “Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2022 yılının ‘Türkiye- Avusturya Bilimsel Diyalog Yılı’ olması kararlaştırıldı. Bu, hem kültürel hem de ekonomik açıdan bize çok önemli fırsat kapıları açacak. Ekonomik alanda doğrudan iş birliği yapma olanaklarına sahip olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Avusturya İş Konseyi başkan yardımcıları Burak Bilge ve Taner Demir, iş insanlarına Avusturya ile ilgili tavsiyelerde bulundu.