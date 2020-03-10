2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne coronavirüs engeli
Coronavirüs salgını nedeniyle 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Mart ve Haziran ayında oynanacak maçlar ertelendi.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, coronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
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