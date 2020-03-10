MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne coronavirüs engeli
GeriAvrupa 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne coronavirüs engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 10.03.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne coronavirüs engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne coronavirüs engeli
Abone Olgoogle-news

Coronavirüs salgını nedeniyle 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında Mart ve Haziran ayında oynanacak maçlar ertelendi.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, coronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle