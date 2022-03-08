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2022-2023 Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları başladı

#Almanya Diyanet İşleri Başkanlığı Ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)#2022-2023 Uluslararası İlahiyat Programı Başvuruları Başladı#AVRUPADAN HABERLER
2022-2023 Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları başladı

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlere Türkiye’de dini yükseköğrenim imkânı sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğiyle yürütülen Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları başladı. 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başvuruları, 27 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

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UİP başvurularının başlamış olması sebebiyle bir açıklama yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya’da gelecekte donanımlı, liyakatli, özverili bir din hizmeti sunumunun son derece önemli olduğunu söyledi ve böyle bir projeye paydaşlık yapmaktan Almanya’daki Müslüman toplumu adına büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

2022-2023 Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları başladı
ALMANYA KÖKENLİ 490 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU
UİP kapsamında halen Almanya’dan 222 öğrencinin ilahiyat öğrenimi görmeye devam ettiğini ve programdan şimdiye kadar Almanya kökenli 490 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Türkmen, Almanya’da lise öğrenimini tamamlamış öğrencileri UİP’a başvurmaya davet etti.

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UZMANLAR YETİŞECEK
Uluslararası İlahiyat Programı’na başvuran öğrencileri Türkiye’nin en seçkin ilahiyat fakültelerine yerleştirdiklerine işaret eden Türkmen; “Uluslararası İlahiyat Programı’nı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan gençlerimiz için önemli bir fırsat ve imkân olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin en iyi ilk altı fakültesinde yüksek din eğitimi görmek herkese nasip olmaz. Geleceğin din hizmetlerini yürütecek görevlilerimiz bu eğitim kurumlarında yetişecek ve hakikati insanlara bu kardeşlerimiz ulaştıracaktır” dedi.

TÜM MASRAFLAR KARŞILANIYOR
Öğrenim harcı ve yurt dahil olmak üzere, bütün eğitim masraflarının Diyanet İşleri Başkanlığı ve DİTİB tarafından karşılandığını söyleyen Türkmen, ayrıca bütün UİP öğrencilerine burs desteği sağlandığını ve ilahiyat eğitimi yanında, öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel pek çok aktivite ile desteklendiğini sözlerine ekledi. Türkmen, sözlerini “Öğrencilerimizden tek isteğimiz derslerine odaklanmaları ve iyi yetişmeleridir“ ifadeleriyle sona erdirdi. Başvurular elektronik ortamda yapılabiliyor.

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