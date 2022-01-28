2021’de vergi gelirleri arttı

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FEDERAL bütçe, eyaletler ve yerel yönetimlerin vergi gelirleri koronavirüs salgınının ikinci yılında toplamda bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11.5 arttı. Federal Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 2021 yılında toplam vergi gelirlerinin 761 milyar euro olduğu ifade edildi. Almanya’da vergi konusunda çalışmalar yapan vergi uzmanları çalışma grubu, 2021 yılındaki tahmini vergi girdisini 745 milyar euro olarak hesaplamıştı. Aylara göre en yüksek artış ise aralık ayında gerçekleşti. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Aralık 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 19.5 daha fazla vergi girdisi oldu ve bu ayda 111.5 milyar euro gelir elde edildi.

Ancak vergi gelirlerinde en büyük artışı eyaletler sağladı. Federal hükümet koronavirüs yardımları nedeniyle vergi kolaylıkları sağladığı için federal bütçenin 2021 yılında vergi gelirleri yüzde 7.1 oranında düştü. Buna karşılık eyaletlerin vergi gelirleri ise yüzde 13.8 oranında arttı. Salgın nedeniyle 2020 yılında KDV oranı 6 aylığına düşürülmüştü. 2021’de ise KDV oranının yeniden yükseltilmesiyle bu gelirlerde yüzde 14.3’lük artış gözlendi. 2021’de gelir vergisi yüzde 14.8 ve kurumlar vergisi ise yüzde 74 arttı. Almanya’da geçen yıl ekonomik büyüme yüzde 2.7 oldu. Salgının ilk yılında 2020’de yüzde 4.6 oranında küçülme yaşanmıştı.