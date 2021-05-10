2021’de iflaslarda artış bekleniyor

ÖNCELİKLE bize kurumunuzu tanıtabilir misiniz?

Bizim iş alanımız orta ölçekli işletmeler ve girişimcilik. Biz, sermaye eksikliğinden veya yetersiz teminat nedeniyle hayata geçemeyecek olan ekonomik yatırım projelerini destekliyoruz. Böylece destek olmadan hayata geçmesi çok zor olan birçok yatırımın gerçekleşmesi ve şirketin kurulmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken kendimizi sadece öz sermaye veya kredi teminatı gibi konularla sınırlamıyoruz. Şirketlere, bankalarıyla görüşmelerinde eşlik edip refakatçı oluyoruz. Hatta bazen öyle ileri gidiyoruz ki, yeni banka partneri bulunmasında yardımcı oluyoruz. Şehirdeki önemli banka temsilcilerini yakından tanımamız büyük bir avantajdır.

Salgın bir yıldan fazla bir süredir ekonomiye ağır darbe vurdu. Size göre Berlin’deki şirketlerin durumu nedir? Teminat Bankası nasıl yardımcı olabilir?

Özellikle Berlin’de birçok işletmenin koronavirüs salgınından çok ağır şekilde etkilendiğini gördük. İflas ertleme yasasının sona ermesi bizi çok endişelendiriyor. Berlin’de iflaslarda büyük artışlar bekliyoruz. 2021’de önceki yıllara göre daha fazla kredi değer kaybına (Wertberichtigüngsbedarf) ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyoruz. Bu alışılmışın dışında bir durum. Sağlıklı olan birçok şirket, korona tedbirleri nedeniyle borçlanmadan krize girdi. Berlinli şirketlere çoğunlukla bir nevi ortaklık formunda sermaye desteği verdik. Bunu, şirketlerle doğrudan görüşerek ve kendi ortaklarımızla, ilgili odalarla, devlet kurulmarıyla ve bankalarla konuşmak suretiyle gerçekleştirdik. Birçok durumda KfW’nin finans desteği tam olarak yeterli değildi. Bu konuda sıklıkla diğer banka partnerlerimizle sonradan düzeltmeler yapmak zorunda kaldık. Burada önemli olan, girişimcilerle gerektiğinde dijital olarak da olsa kişisel olarak tanışmaktı. Böylece işletmelere teşvik imkânlarının çoğalması sağlandı. Aktüel olarak teminat ve ortaklıkta 2.5 milyon euro sunabiliyoruz. Birçok şirkete yardımcı olduk ve olmaya devam edeceğiz.

‘2020 GİBİ BİR YIL YAŞANMADI’

Şirket krizle birlikte Teminat Bankası’na yöneldi. Peki hepsine yardım edebildiniz mi?

Berlin Teminat Bankası 2020 gibi bir yıl yaşamadı. İlk kısıtlamaların hayata geçmesiyle (finanzierungsportal.ermoeglicher.de) adli finansman sitemiz üzerinden birkaç gün içinde binden fazla başvuru aldık. Burada önemli olan ilk etapta telefonla irtibata geçerek finansman imkânları konusunda bilgilendirmekti. Federal ve eyaletlere ait teşvik veren kurumlarla ve diğer bankalarla birlikte birçok durumda destek olabildik. Birçoğunda birebir görüşmeler ekonomik korkuları hafifletmek için yeterliydi. 2020’yi Berlin Teminat Bankası için en yoğun çalışma yılı olarak değerlendirebiliriz.

Kriz zamanında biraz daha birbirimize yakınlaştık. Bundan sonra nasıl devam edecek? Şirketlere ne tavsiye edersiniz?

Geçen yılı şirketlerde likiditenin korunduğu ve sağlandığı bir yıl olarak gördük. Bununla birlikte likiditenin kaybedilen ciroyla yakından ilişkili olduğunu unutmamalıyız. Çok kabaca ifade etmek gerekirse, federal hükümetin gerekli olan likidite önlemlerinin, kayıpları finanse ettiğini söyleyebilirim. Bu yıl, sessiz ortaklık yöntemiyle, şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmelerine destek vererek bunu düzeltmeyi ana görevimiz olarak görüyoruz. Böylelikle en azından iflas sebebi olarak aşırı borçlanma olgusu ortadan kaldırılabilir. Elimizdeki araçlarla Berlin ekonomisini tekrar çalışır hale getirmek için 2021’in ikinci yarısında kilit bir oyuncu olmaya hazırlanıyoruz. Şirketlere benim spontane tavsiyem, bir yandan öz sermaye durumunu kontrol edip bizimle konuşmaları, diğer yandan da kendi bankalarıyla irtibata geçmeleridir.

Berlin Teminat Bankasi Genel Müdürü Peter Straub, Berlinli ekonomi ve yatırım danışmanı Emre Kiraz sayesinde Türk şirketler arasında bağ kurduklarını belirtti.

‘ELİMİZDEN GELDİĞİNCE...’

En çok hangi sektörler etkilendi?

Berlin, dünyanın en çok tercih edilen kentlerinden biri. Kültür, gastronomi, konaklama, etkinlikler, fuarlar, alışveriş, turistik turlar. Bunların hepsi pandemi nedeniyle yarı yolda kaldı. Bütün bunları yeniden canlandırmak için inanılmaz bir güce ihtiyaç olacak. Biz elimizden geldiğince yardım edeceğiz.

Birçok Türk girişimci gastronomi, otel ve turizm branşında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle krizden çok etkilendiklerini tahmin ediyoruz. Bu şirketlere özel olarak neler sunuyorsunuz?

Bizimle ilişkiye geçen herkesi her zaman duyarlı bir şekilde dinlemeye hazırız ve işletmelere güveniyoruz. Banka görüşmeleri zordur. Bu görüşmelere tecrübelerimizle tarafsız olarak eşlik edebiliriz. Sağlıklı bir kredi ve öz sermaye finansmanı bileşimiyle en uygun finansman yapısı sunuyoruz. Bu nedenle sayın Emre Kiraz’ı Türk şirketlerine hizmet için partner olarak kazanmaktan dolayı gururluyuz.

Evet... Özellikle Türk şirketler ve girişimciler için Emre Kiraz’ı partner olarak angaje ettiniz. Bunun nedeni neydi ve ne tür tecrübeler yaptınız?

Partnerimiz Emre Kiraz ile Berlin’deki Türk şirketleri için bir uzman kazandık ve onunla birlikte bu önemli Berlinli şirketler ile harika bir bağımız oluştu. Emre Kiraz Bey’in yardımıyla bu alandaki kültürel ve her şeyden önce dil engellerini de aşabileceğimizi gördük. Burada da geçerli bir ilke var: Dinlemek ve güvenmek.