2021 siyasette değişim yılı olacak

ALMANYA’da 2021 yılında partileri zorlu sınavlar bekliyor. Altı eyalette parlamento yeniden belirlenecek, yeni hükümetler kurulacak. Federal Meclis seçimlerinin yanı sıra Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Thüringen, Saksonya Anhalt, Berlin ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde seçimler yapılacak. Ülkenin güney batısında yer alan iki komşu eyalet Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz’daki seçmenler 14 Mart’ta sandık başına giderek meclis üyeleri ve yeni hükümetleri için oy kullanacaklar. 25 Nisan’da ise Thüringen’de sandıklar kurulacak. Yaklaşık 10 aydır iş başında bulunan Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller azınlık hükümetine CDU ise dışarıdan destek veriyor. Haziran ayında ise Saksonya Anhalt’taki seçmenler sandık başına gidecek. Yeni parlamento üyeleri için oy kullanılacak. Bu eyalette seçimler 6 Haziran’da yapılacak. Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Mecklenburg Vorpommern ile Berlin’de ise seçmenler 26 Eylül’de eyalet parlamentosunun yeni üyeleri için oy kullanacaklar. Aynı gün Federal Meclis seçimleri de yapılacak. MERKELSİZ SEÇİM YAPILACAK

Almanya’da 2005 yılından beri aralıksız başbakanlık yapan Angela Merkel, 26 Eylül’de yapılacak federal seçimlerde yeniden aday olmayacak. Merkel, 16 yıllık başbakanlık görevini tamamlayıp siyasete veda edecek. CDU da 16 yıl sonra yeni genel başkanıyla ilk kez federal seçimlere girecek. CDU’nun yeni liderinin kim olacağı ise 15 ve 16 Ocak tarihilerinde yapılacak genel kurulla belirlenecek. CDU’da üç genel başkan adayı yarışacak. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Federal Meclis Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve CDU Federal Meclis Grup eski Başkanı Friedrich Merz. Kimin genel başkan olduğu ise delegelerin mektupla kullandığı oylardan sonra 22 Ocak’ta açıklanacak. 26 Eylül seçimlerinde Birlik Partileri CDU/CSU’un başbakan adayı olarak seçmen karşısına CDU’nun yeni genel başkanı mı yoksa Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder mi çıkacağı da henüz bilinmiyor. SOL PARTİ’DE YENİ DÖNEM

Sol Parti de eş genel başkanlarını bu yıl yapacağı kongreyle belirleyecek. Partinin eş genel başkanlığı koltuğu için iki kadın siyasetçi aday oldu. Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Janine Wissler ve Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Susanne Hennig Wellsow, bir daha aday olmayacaklarını açıklayan Katja Kipping ve Bernd Riexinger’den boşalacak koltuklara oturacaklar. Korona salgını nedeniyle Sol Parti daha önce iki kez ertelediği genel kurulunu şubat ayı sonunda toplamayı planlıyor. Yeşiller ise başka bir seçim heyecanı yaşayacak. Parti tarihinde ilk kez başbakan adayı çıkarılacak. Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck veya Annalena Baerbock ikilisinden biri olacak. Partinin iki eşgenel başkanı da seçimlerde başbakan adayı olmak istiyor. Yeşiller, başbakan adayını 14 Mart’ta yapılacak Baden Würtemberg ve Rheinland Pfalz eyalet seçimlerinden sonra belirlemek istiyor.