2021 Almanya Güzeli, bisikletçi Anja

ALMANYA’da 100 yılı aşkın bir geçmişi olan ‘Miss Germany’, geçen yıldan bu yana klasik bir güzellik yarışması olmaktan çıktı ve kriterlerde birçok değişikliğe gitti. Bundan böyle Miss Germany yarışmasında kadınların dış güzelliğinden çok kişisel gelişimi ve başarıları dikkate alınıyor. Yarışma öncesinde verilen geleneksel nezaket kuralları eğitimi, erkeklerin çoğunlukta olduğu jüri önünde bikiniyle yürümek gibi kriterler uygulanmıyor. Üstelik geçtiğimiz yıldan bu yana anne olan kadınlar da yarışmaya katılabiliyor.

İşte Miss Germany organizasyonunun belirlediği yeni güzellik yarışması kriterleri: ‘Aile ve Ev’, ‘Seyahat ve Doğa’, ‘Aktivite ve Sağlık’, ‘Bakım ve Güzellik’, ‘Yaratıcılık ve Girişimci Ruh’, ‘Tarz ve Moda’, ‘Yemek Kültürü’ ve ‘Sosyal Angajman’. Kadınların sosyal yaşamdaki başarıları ve mücadeleci özellikleri daha fazla puan almasına neden oluyor. Ancak bunların arasından özellikle ‘aile’ ve ‘bakım’ gibi kriterler, yine kadınlar için klişe kriterler olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

2021 GÜZELİ İKİ ÇOCUK ANNESİ

Yarışmanın bu kriterlerle hafta sonu düzenlenen finalinde 2021’in Almanya güzeli, iki çocuk annesi Anja Kallenbach seçildi. Kallenbach, Miss Germany yarışmasının 16 finalisti arasında Thüringen eyaletinin birincisi olarak yer aldı. Ortaokulu bitirdikten sonra meslek eğitimi yapan Kallenbach, daha sonra öğrenim hayatına başladı ve İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest meslek hayatına atılan Kallenbach, ortağıyla birlikte iki adet bisiklet dükkânı işletiyor. Bu yıl finalistler arasında obez insanların dışlanmasına karşı mücadele eden, cinsel saldırı mağduru, ‘Yehova’nın Şahitleri’ tarikatından kaçan ve hatta bağırsak ameliyatı geçirip yapay bağırsakla yaşayan kadın finalistler bile bulunuyordu. Ancak bu yeni kriterlerle güzellik yarışmasının ne kadar ilgi göreceği ise tartışma konusu.