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Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraflar: Getty Images
Haber Giriş: 11.05.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

2020’de siber saldırılar arttı

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2020’de siber saldırılar arttı

Almanya’da siber suçların son zamanlarda olağanüstü artış gösterdiği bildirildi. Federal Kriminal Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre pandemi sürecinde evden çalışmaların yoğunlaşması, aynı zamanda okul ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmeleri nedeniyle siber saldırı alanlarının genişlediğine dikkat çekildi.

SALDIRILARIN daha da fazla çoğalma eğiliminde olduğu belirtilen raporda, geçen yıl önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 108 bin dolayında olayın polis kayıtlarına geçtiği, faillerin giderek daha da profesyonelleşmesi nedeniyle de karanlıkta kalan sayının çok daha fazla olabileceği kaydedildi. Evden çalışmaya geçenlerle eğitimine evde devam etmek durumunda kalan öğrencilerin, siber saldırılar karşısında savunmasız kaldığına dikkat çekilen raporda, büyük şirketlerin de oldukça profesyonel hareket eden hacker’ların saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi. Özellikle korona aşısı üreticilerinin yoğun siber saldırı altında kaldığı vurgulanarak bilgileri şifrelenen şirketlerin şantajla tehdit edildikleri bildirildi.

 

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