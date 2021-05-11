2020’de siber saldırılar arttı

SALDIRILARIN daha da fazla çoğalma eğiliminde olduğu belirtilen raporda, geçen yıl önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 108 bin dolayında olayın polis kayıtlarına geçtiği, faillerin giderek daha da profesyonelleşmesi nedeniyle de karanlıkta kalan sayının çok daha fazla olabileceği kaydedildi. Evden çalışmaya geçenlerle eğitimine evde devam etmek durumunda kalan öğrencilerin, siber saldırılar karşısında savunmasız kaldığına dikkat çekilen raporda, büyük şirketlerin de oldukça profesyonel hareket eden hacker’ların saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi. Özellikle korona aşısı üreticilerinin yoğun siber saldırı altında kaldığı vurgulanarak bilgileri şifrelenen şirketlerin şantajla tehdit edildikleri bildirildi.