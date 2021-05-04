2020’de aşırı sağ suçları arttı!

SİYASİ içerikli şiddet olaylarında ise bir önceki yıla göre yüzde 5.8 azalma görüldü. 2020 yılında 624 aşırı sağ içerikli şiddet kayıtlara geçti. Özellikle aşırı sağ suçlarda yüzde 5.65 oranında artış gözlendi. 2020’de 23 bin 604 aşırı sağ suç işlendi. Raporu tanıtan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, siyasi suç istatistiklerinin tutulmaya başlandığından bu yana aşırı sağ içerikli suçlarda en yüksek seviyeye ulaşıldığını söyledi.

SOL MOTİFLİ SUÇLAR YÜZDE 11.39

Raporda sol motifli suçlarda bir önceki yıla göre yüzde 11.39 oranında artış olduğu ifade edildi. Buna göre 2019’da 9 bin 849 sol içerikli suç işlenirken 2020’de bu rakam 10 bin 971’e yükseldi. Yabancı ideolojilere dayalı suçlarda ise azalma kaydedildi. İstatistiklere göre bu alanda yüzde 46’lık düşüş yaşandı. 2020’de yabancı ideolojiye dayalı suç sayısı 1016 oldu. Ancak dine ideolojik suçlar da yüzde 12.24’lük artışla 425’e yükseldi.